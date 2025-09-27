Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

© BBC 27 сентября, 2025 12:18

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский попросил Трампа предоставить ему больше ракет дальнего радиуса действия и разрешить использовать это оружие для нанесения ударов по целям на российской территории. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя, по словам обоих собеседников издания, президент США во время разговора с Зеленским не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

По информации издания, украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Ранее Зеленский в интервью изданию Axios рассказал, что во время той же встречи он попросил у Трампа предоставить Киеву дальнобойное оружие и тот, по словам президента Украины, ответил, что США «будет работать над этим». Позднее источники издания дали понять, что речь может идти о крылатых ракетах «Томагавк» с дальностью полета больше 2000 км.

Обновлено: 14:25 27.09.2025
Эдмунд Юрьевиц избран новым лидером партии «Единство»
Bitnews.lv 9 минут назад
Ринкевич: НАТО должно сдерживать Россию без сомнений
Bitnews.lv 29 минут назад
ЕС оставил российский никель вне санкций
Bitnews.lv 34 минуты назад
Швеция заявила о новых дронах у базы флота
Bitnews.lv 38 минут назад
Паралимпиада-26: с Россией и Белоруссией
Sfera.lv 1 час назад
Явление: сильные вспышки на Солнце
Sfera.lv 2 часа назад
США: удар по фармацевтикам Европы – такая у нас дружба, любовь и согласие
Sfera.lv 7 часов назад
Швеция: страшно, аж жуть
Sfera.lv 2 дня назад

Председателем «Единства» избран Юревицс

14:14

0 комментариев

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

13:33

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

12:36

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Памятник Свободы и Рижский замок — без почётного караула; что случилось?

12:23

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

12:21

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

12:11

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

