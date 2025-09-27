WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

Зеленский попросил Трампа предоставить ему больше ракет дальнего радиуса действия и разрешить использовать это оружие для нанесения ударов по целям на российской территории. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя, по словам обоих собеседников издания, президент США во время разговора с Зеленским не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

По информации издания, украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Ранее Зеленский в интервью изданию Axios рассказал, что во время той же встречи он попросил у Трампа предоставить Киеву дальнобойное оружие и тот, по словам президента Украины, ответил, что США «будет работать над этим». Позднее источники издания дали понять, что речь может идти о крылатых ракетах «Томагавк» с дальностью полета больше 2000 км.