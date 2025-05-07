WP: Белый дом просил Украину принять нелегалов из США

Просьбу не рассматривали на высшем уровне

Как отмечает газета, из документов неясно, как отреагировали официальные лица в Киеве на запрос, переданный высокопоставленным американским дипломатом. Украинский дипломат лишь проинформировал посольство США, что его правительство предоставит ответ после того, как сформулирует свою позицию.

WP также отмечает, что Украина не принимала граждан третьих стран из США и нет никаких признаков того, что она серьезно рассматривала американское предложение. Эта тема даже не дошла до высшего правительственного уровня в Киеве, пишет газета со ссылкой на источники, близкие к властям Украины. Один из собеседников WP в Киеве указал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" Вашингтона в связи с данным запросом.

"Странный запрос" Белого дома

Газета называет обращение США "странным запросом" к находящейся в состоянии войны стране, выживание которой зависит от американской военной и финансовой поддержки. WP также напоминает, что в Украине нет даже действующего аэропорта ввиду постоянных воздушных атак со стороны РФ.

Принятьдепортированных из США мигрантов согласились несколько стран, включая Сальвадор, Мексику, Коста-Рику, Колумбию и Панаму. Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует за год выслать из США до 1 млн нелегальных иммигрантов. Массовые депортации начались в конце января.