Прокуратура по расследованию преступлений в сфере государственной службы передала в Рижский городской суд уголовное дело, в рамках которого два физических лица обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии.

Согласно обвинению, два гражданина Латвии совместно с двумя гражданами России, в отношении которых уголовный процесс выделен в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, пытались предложить взятку в крупном размере и готовились к ее передаче. Целью подкупа было добиться отмены запрета на въезд в Латвию для одного из граждан России, чтобы должностное лицо, используя свое служебное положение, приняло соответствующее решение, сообщила прокуратура агентству LETA.

Участники группы договорились о сумме взятки, способе и сроках ее передачи, необходимости подготовки фиктивных документов для содействия отмене запрета, оценили риски и гарантии принятия благоприятного решения, а также совершили другие действия для реализации преступного замысла. Один из фигурантов привлек к делу третье лицо, поручив ему найти чиновника, способного повлиять на отмену запрета на въезд, предложить ему взятку и договориться о принятии нужного решения.

Благодаря участию общества и работе правоохранительных органов преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемых причинам.

Как отметил старший прокурор NNVIDIP Янис Омулс, это дело подчеркивает необходимость усиления сотрудничества между государственными структурами — Службой государственной безопасности, KNAB, учреждениями МВД и прокуратурой — для эффективного предотвращения коррупционных рисков и своевременного выявления преступлений.

Ранее программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что расследуемое KNAB дело связано с попытками вывести из «черного списка» гражданина России Александра Мищенко — юриста, который ранее работал в Национальной академии безопасности России. Кроме того, одним из задержанных является Алвис Пилагс — бывший сотрудник Управления внутренней безопасности Финансовой полиции Службы государственных доходов, ранее уже осужденный за взяточничество и отбывавший четырехлетний срок лишения свободы.

Отмечается, что решение о включении лиц в «черный список» принимает министр внутренних дел, а обоснование готовит Служба государственной безопасности.