Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 14:22

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию преступлений в сфере государственной службы передала в Рижский городской суд уголовное дело, в рамках которого два физических лица обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии.

Согласно обвинению, два гражданина Латвии совместно с двумя гражданами России, в отношении которых уголовный процесс выделен в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, пытались предложить взятку в крупном размере и готовились к ее передаче. Целью подкупа было добиться отмены запрета на въезд в Латвию для одного из граждан России, чтобы должностное лицо, используя свое служебное положение, приняло соответствующее решение, сообщила прокуратура агентству LETA.

Участники группы договорились о сумме взятки, способе и сроках ее передачи, необходимости подготовки фиктивных документов для содействия отмене запрета, оценили риски и гарантии принятия благоприятного решения, а также совершили другие действия для реализации преступного замысла. Один из фигурантов привлек к делу третье лицо, поручив ему найти чиновника, способного повлиять на отмену запрета на въезд, предложить ему взятку и договориться о принятии нужного решения.

Благодаря участию общества и работе правоохранительных органов преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемых причинам.

Как отметил старший прокурор NNVIDIP Янис Омулс, это дело подчеркивает необходимость усиления сотрудничества между государственными структурами — Службой государственной безопасности, KNAB, учреждениями МВД и прокуратурой — для эффективного предотвращения коррупционных рисков и своевременного выявления преступлений.

Ранее программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что расследуемое KNAB дело связано с попытками вывести из «черного списка» гражданина России Александра Мищенко — юриста, который ранее работал в Национальной академии безопасности России. Кроме того, одним из задержанных является Алвис Пилагс — бывший сотрудник Управления внутренней безопасности Финансовой полиции Службы государственных доходов, ранее уже осужденный за взяточничество и отбывавший четырехлетний срок лишения свободы.

Отмечается, что решение о включении лиц в «черный список» принимает министр внутренних дел, а обоснование готовит Служба государственной безопасности.

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года
Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа
Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа (1)

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности?

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

