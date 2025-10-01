Взрывы в Мюнхене: один человек погиб, еще один пропал без вести

"По последним данным, жилой дом был умышленно подожжен в ходе семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек числится пропавшим без вести, но он не представляет опасности", - говорится в сообщениях полиции в соцсети Х. В доме были также обнаружены взрывные устройства, для их обезвреживания был привлечен спецназ, добавили правоохранители.

Как сообщает газета Bild, тело мужчины было найдено недалеко от Лерхенауэрского озера, в пяти минутах езды от горящего дома. По неподтвержденным данным издания, мужчина заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем, предположительно, покончил с собой.

Как сообщает n-tv, около 700 жителей соседних домов в радиусе 200 м от горящего дома были эвакуированы. Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет, однако соседняя с домом школа останется закрытой на время проведения операции. Также до 17.00 будет закрыт пивной фестиваль Октоберфест.

"Проверяются возможные связи с другими местами в Мюнхене", - пояснила полиция.