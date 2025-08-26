Службы экстренных ситуаций предупредили, что масштабы ущерба от пожара еще не установлены. Пожар в микрорайоне Фетэла возник в автомобиле, который был припаркован на стоянке, сообщил пресс-секретарь пожарной бригады.

Предполагается, что во время пожара взорвались несколько контейнеров с оксидом азота, разбросав обломки. С места происшествия были эвакуированы три раненых и еще около 25 человек.

В понедельник вечером еще не было ясно, как долго продлится чрезвычайная операция по тушению пожара.Из-за обломков была закрыта автомагистраль A1 между Нордерельбом и Морфлеттом, образовалась пробка длиной до 12 километров.Порт Гамбурга является главным центром внешней торговли Германии.