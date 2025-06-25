Выборы закончились, тарифы пошли вверх: дорогое тепло, как новый налог на благо государства

Повышение тарифа RS пока находится в статусе проектного предложения, поданного в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK). Комиссия подтвердила, что получила тарифный проект от RS: «Эксперты еще будут его оценивать в течение установленного срока в 90 дней, поэтому пока мы не можем прокомментировать основные причины повышения тарифа».

Что требует и что объясняет RS

Согласно расчётам RS, в следующем отопительном сезоне компании потребуется 88,10 евро за мегаватт-час + компонент выравнивания непредвиденных расходов/доходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час. Текущий тариф составляет 77,77 евро за мегаватт-час, но фактически клиенты платят 74,17 евро, так как компонент выравнивания работает в сторону снижения тарифа. Таким образом, в следующем отопительном сезоне ожидается повышение цены на тепловую энергию примерно на 22%. Клиентам также стоит учесть, что более высокие тарифы предполагают и большее начисление налога на добавленную стоимость.

RS постарался заранее проиллюстрировать рост расходов для малообеспеченных жителей, живущих в двухкомнатных квартирах. В неотремонтированном доме с большими потерями тепла платежи возрастут на 15–20 евро — до 85–90 евро в месяц. А тем, кто может позволить себе трёхкомнатную или ещё большую квартиру, придётся платить ещё больше. Конкретные расходы в значительной степени будут зависеть от температуры воздуха грядущей зимой.

Основной причиной роста тарифов RS называет повышение цен на тепло, продаваемое предприятием “Latvenergo”. Если летом 2024 года, когда разрабатывался действующий тариф, цена на тепло от “Latvenergo” составляла 55 евро за мегаватт-час, то сейчас, в июне, цена на тепло от ТЭЦ-1 составляет 76,51 евро, а от ТЭЦ-2 — 79,75 евро за мегаватт-час.

RS утверждает, что для того объёма тепла, который оно производит самостоятельно, рост расходов будет незначительным. Цены на щепу в данный момент стабильны или даже немного снижаются. Цены на природный газ растут, но медленнее, чем цены на энергию от “Latvenergo”. В организации теплоснабжения и расчётах необходимо учитывать расположение Риги на обоих берегах Даугавы, которые не соединены теплотрассами.

Цена на тепло по сути — это налог

Так совпало, что за день до объявления о повышении тарифа RS проблемы теплоснабжения в Риге были включены в повестку дня Сейма. Особое внимание тарифам RS, которые являются самыми высокими среди столиц стран Балтии (и вообще среди городов в обозримом радиусе), уделил депутат от “Объединённого списка” Андрис Кулбергс. Запрос депутатов к министру экономики Виктору Валайнису с требованием объяснить ситуацию в области теплоснабжения был направлен в парламентскую комиссию, где большинство депутатов от правящей коалиции его отклонило. На последнем перед летними каникулами заседании Сейма 19 июня процедура повторилась — 49 голосов коалиции оказалось достаточно, чтобы перевесить 35 голосов, требовавших, чтобы министр или иное должностное лицо публично объяснило, почему регулируемые тарифы на тепло и другие услуги фактически не регулируются и только растут (электроэнергия — скоро +30% и т.д.).

Процедура отклонения запроса предусматривает, что один депутат может выступить в трибуне Сейма и обосновать необходимость запроса. Таким образом, Кулбергс получил возможность не только задавать вопросы, но и фактически на них отвечать. Разумеется, эти ответы слишком неудобны для правительства, чтобы представители власти или подконтрольных ему учреждений захотели озвучить их вслух. Все всё знают, но пусть Кулбергс сам с собой об этом поговорит.

В Латвии запрещено знать правду о когенерации

Краткий ответ на вопрос о повышении тарифов RS таков: государству нужно всё больше денег, и удорожание тепла — это по сути новый налог. Жители Риги платят RS, которая покупает искусственно удороженное тепло у “Latvenergo”, чтобы “Latvenergo” мог выплатить государству дивиденды — по словам Кулбергса, в этом году 183 миллиона евро. До этого можно было бы сказать, что это ещё один способ, как богатые рижане доплачивают условной Зилупе, чтобы та могла хотя бы выплачивать зарплаты своим депутатам.

На самом деле ситуация ещё хуже: государство (правительство) действует как мародёр, который во время грабежа ломает и разрушает больше, чем уносит и использует. Для поддержания высоких цен на тепло “Latvenergo” вынужден выпускать в воздух полученное при производстве электроэнергии тепло — то есть тратить деньги на охлаждение установок. Если бы это тепло поступало в систему отопления Риги, тариф на тепло был бы практически нулевым — до такого в своё время доходили руководители “Latvenergo”. Но тогда доходы государства существенно бы упали: меньше дивидендов от “Latvenergo”, меньше НДС, меньше поступлений от платы за выбросы CO2 и т.д. Взамен можно было бы говорить об экономическом росте Риги, благоприятной среде для жизни и бизнеса, что в перспективе принесло бы больше доходов, но правительство не верит в такое светлое будущее. Ему нужны хоть какие-то гарантированные поступления, хотя бы на срок до следующего бюджета. Государственные монополии — прекрасный источник таких доходов.

Было сделано так, что Совет по конкуренции в лице Скайдриты Абрамы (ныне депутата Сейма, недавно ставшей менее “прогрессивной”, чем раньше) запретил “Latvenergo” бесплатно отдавать тепло Риге, поскольку это считалось бы недобросовестной конкуренцией по отношению к тем, кто не может себе позволить дарить тепло. В свою очередь, SPRK установила такие тарифы на производство электроэнергии отдельно и тепла отдельно, как будто никто в Латвии не знает, что совместное производство (когенерация) снижает стоимость и тепла, и электричества. Но краткосрочные доходы государства от дорогого тепла и дорогой электроэнергии выше, что позволяет выкачивать деньги за электричество даже из той же условной Зилупе, потребности которой нередко используются как оправдание удорожания тепла в Риге.