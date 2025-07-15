Введен единый билет «Rīgas satiksme» и «Pasažieru vilciens»: как по нему ездить?

Единый билет стоимостью 2 евро пассажиры смогут использовать для передвижения и в городском общественном транспорте Риги, и на маршрутах поездов на территории столицы, то есть в зоне A. Единый билет будет действителен до 2:59 следующего дня.

Как сообщает PV, единые билеты можно приобретать с сегодняшнего дня, а действовать они начнут с 24 июля. Единый билет доступен только в цифровом формате - в мобильном приложении "Vivi Latvija" и на сайте vivi.lv.

Как пояснили в PV, регистрировать билет можно в любом порядке - поездку можно начать как с поезда, так и с общественного транспорта "Rīgas satiksme". Если сначала будет зарегистрирована поездка в транспорте "Rīgas satiksme", начнется отсчет времени в 90 минут. Если же первым будет зарегистрирован билет на поезд, часть поездки на общественном транспорте станет активной с момента ее регистрации.

Как отметил председатель правления PV Райтис Нешпорс, цель единого билета - упростить для пассажиров пересадку между разными видами транспорта и их повседневное передвижение.

В свою очередь председатель правления "Rīgas satiksme" Джинета Иннуса подчеркнула, что введение единого билета - начало более тесной интеграции общественного транспорта, и необходимо продолжать работу в этом направлении.

Как сообщалось, в марте этого года Рижская дума одобрила реализацию пилотного проекта по введению единого билета "Rīgas satiksme" и PV, который продлится один год. Вначале единый билет будет использоваться на маршрутах "Rīgas satiksme" и железнодорожных маршрутах в зоне A, а после завершения пилотного проекта его планируется внедрить и на других маршрутах.