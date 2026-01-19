Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

19 января, 2026 18:37

Азбука здоровья

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

С учётом сочетания тяжёлых осложнений и высокой сложности клинического случая специалисты признали комбинированный оперативный подход наиболее обоснованным и клинически целесообразным вариантом лечения. Альтернативные методы не позволяли бы полностью устранить патологию и были связаны с высоким риском возможных осложнений.

Ранее подобная тактика в латвийской практике оперативной урологии не применялась. В ходе операции были одновременно объединены две сложные методики. С применением гольмиевого лазера выполнена энуклеация аденомы простаты большого объёма (120 см³) с использованием нестандартного эндоскопического доступа, и в рамках того же хирургического вмешательства проведена реконструкция мочеиспускательного канала с применением буккального тканевого трансплантата (слизистой оболочки полости рта). Обе процедуры были выполнены в ходе одной операции при совместной работе двух высокоспециализированных врачей, каждый из которых действовал в рамках своей профессиональной области. 

По результатам трёхмесячного наблюдения у пациента восстановилось стабильное самостоятельное мочеиспускание и обеспечено полноценное опорожнение мочевого пузыря. По мнению специалистов, подобный комбинированный подход открывает новые возможности лечения пациентов с тяжёлыми урологическими патологиями, обеспечивая более эффективное восстановление функций мочевыделительной системы и улучшение качества жизни пациентов.
 

Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

