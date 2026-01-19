Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

С учётом сочетания тяжёлых осложнений и высокой сложности клинического случая специалисты признали комбинированный оперативный подход наиболее обоснованным и клинически целесообразным вариантом лечения. Альтернативные методы не позволяли бы полностью устранить патологию и были связаны с высоким риском возможных осложнений.

Ранее подобная тактика в латвийской практике оперативной урологии не применялась. В ходе операции были одновременно объединены две сложные методики. С применением гольмиевого лазера выполнена энуклеация аденомы простаты большого объёма (120 см³) с использованием нестандартного эндоскопического доступа, и в рамках того же хирургического вмешательства проведена реконструкция мочеиспускательного канала с применением буккального тканевого трансплантата (слизистой оболочки полости рта). Обе процедуры были выполнены в ходе одной операции при совместной работе двух высокоспециализированных врачей, каждый из которых действовал в рамках своей профессиональной области.

По результатам трёхмесячного наблюдения у пациента восстановилось стабильное самостоятельное мочеиспускание и обеспечено полноценное опорожнение мочевого пузыря. По мнению специалистов, подобный комбинированный подход открывает новые возможности лечения пациентов с тяжёлыми урологическими патологиями, обеспечивая более эффективное восстановление функций мочевыделительной системы и улучшение качества жизни пациентов.

