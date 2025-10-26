Из-за них в неприятной ситуации оказалась девочка-школьница, которая взяла с собой на один цент меньше стоимости билета.

В результате водитель не разрешил ей сесть в автобус, а единственная пассажирка не обратила внимания на случившееся.

Об этом был написан пост на платформе "Х": "Вот такие мы и есть, ребёнку нужно было ехать на микрике Рига - Баложи в 10:41 от остановки "Адиняс", у нас 90% скидка как у многодетной семьи, ребёнок взял с собой 7 центов, шофёр сказал, что надо платить 8 центов, выкинул из микрика и уехал..."

Как ни странно, многие комментаторы винят в случившемся родителей и ребёнка, который, не подумав, взял с собой слишком мало денег:

- Вы уж точно до цента отмерили, когда деньги давали... такая злобная мелочность к собственному ребёнку.

- Очевидно, ребёнок слишком мал, чтобы ездить одному, если берёт деньги без резерва - значит, не думает ни на шаг дальше. Советую больше смотреть за своими детьми со скидкой 90%. При таком мышлении и посерьёзнее проблемы могут случиться (не сказано вообще, сколько ребёнку лет).

При чтении комментариев возникает ощущение, что мы живём в каких-то джунглях, где все грызутся между собой. Но есть и более здравые голоса:

- Урод, а не водитель. А разве человеку было трудно этот самый цент подкинуть? Поди, генетические рабы отвернулись и деревья за окном изучали... "Не моё дело".

- Кошмар! Ну ладно, другие пассажиры - мудаки, но разве шофёр сам не мог подкинуть один цент? Дирекция автотранспорта, кому вы выдаёте лицензии? Комментарии будут? Нельзя ребёнка из транспорта выгонять! Советское отношение буквально во всём, более чем 30 лет спустя после восстановления независимости.

- Из-за одного цента, дебилизм. Шофёр даже не станет нагибаться, чтобы поднять с земли один цент.