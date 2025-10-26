Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вот такие мы и есть…» Ребёнка высадили из автобуса из-за одного цента (1)

Редакция PRESS 26 октября, 2025 17:46

Важно 1 комментариев

Иногда можно только удивиться чёрствости людей и верности букве закона, где надо и не надо.

Из-за них в неприятной ситуации оказалась девочка-школьница, которая взяла с собой на один цент меньше стоимости билета.

В результате водитель не разрешил ей сесть в автобус, а единственная пассажирка не обратила внимания на случившееся.

Об этом был написан пост на платформе "Х": "Вот такие мы и есть, ребёнку нужно было ехать на микрике Рига - Баложи в 10:41 от остановки "Адиняс", у нас 90% скидка как у многодетной семьи, ребёнок взял с собой 7 центов, шофёр сказал, что надо платить 8 центов, выкинул из микрика и уехал..."

Как ни странно, многие комментаторы винят в случившемся родителей и ребёнка, который, не подумав, взял с собой слишком мало денег:

- Вы уж точно до цента отмерили, когда деньги давали... такая злобная мелочность к собственному ребёнку.

- Очевидно, ребёнок слишком мал, чтобы ездить одному, если берёт деньги без резерва - значит, не думает ни на шаг дальше. Советую больше смотреть за своими детьми со скидкой 90%. При таком мышлении и посерьёзнее проблемы могут случиться (не сказано вообще, сколько ребёнку лет).

При чтении комментариев возникает ощущение, что мы живём в каких-то джунглях, где все грызутся между собой. Но есть и более здравые голоса:

- Урод, а не водитель. А разве человеку было трудно этот самый цент подкинуть? Поди, генетические рабы отвернулись и деревья за окном изучали... "Не моё дело".

- Кошмар! Ну ладно, другие пассажиры - мудаки, но разве шофёр сам не мог подкинуть один цент? Дирекция автотранспорта, кому вы выдаёте лицензии? Комментарии будут? Нельзя ребёнка из транспорта выгонять! Советское отношение буквально во всём, более чем 30 лет спустя после восстановления независимости.

- Из-за одного цента, дебилизм. Шофёр даже не станет нагибаться, чтобы поднять с земли один цент.

 

 

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Журналист Financial Times о странах Балтии: «Вы — восточный край распадающейся империи» (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Ведущий программы Латвийского радио Brīvības bulvāris Гинтс Грубе побеседовал на актуальные темы с журналистом Financial Times Эдвардом Льюсом, выпустившим в этом году книгу о Збигневе Бжезинском. Публикуем фрагменты их беседы.

Ведущий программы Латвийского радио Brīvības bulvāris Гинтс Грубе побеседовал на актуальные темы с журналистом Financial Times Эдвардом Льюсом, выпустившим в этом году книгу о Збигневе Бжезинском. Публикуем фрагменты их беседы.

Читать

«Где красная дорожка?» Министр финансов похвалился фото границы, но что-то пошло не так… (1)

Важно 16:15

Важно 1 комментариев

Министр финансов Латвии и бывший глава "Единства" Арвилс Ашераденс, посетив восточную границу Латвии, выложил в соцсети "Х" фотографии 8-километрового участка границы, где завершилось строительство забора. Картинки сопровождаются текстом, в котором он явно радуется прогрессу в укреплении границы. Вот только читатели его радость и гордость не разделяют...

Министр финансов Латвии и бывший глава "Единства" Арвилс Ашераденс, посетив восточную границу Латвии, выложил в соцсети "Х" фотографии 8-километрового участка границы, где завершилось строительство забора. Картинки сопровождаются текстом, в котором он явно радуется прогрессу в укреплении границы. Вот только читатели его радость и гордость не разделяют...

Читать

Крик души: можно ли как-то спасти демографическую ситуацию в Латвии и что для этого нужно? (1)

Важно 15:31

Важно 1 комментариев

Вопрос падения рождаемости в Латвии - очень наболевший, но решить его всё никак не получается. Эта проблема заботит очень многих, в частности, и маму троих детей Синтию, которая опубликовала в соцсети "Тредс" свой комментарий к графику рождаемости.

Вопрос падения рождаемости в Латвии - очень наболевший, но решить его всё никак не получается. Эта проблема заботит очень многих, в частности, и маму троих детей Синтию, которая опубликовала в соцсети "Тредс" свой комментарий к графику рождаемости.

Читать

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО) (1)

История и культура 14:23

История и культура 1 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

Читать

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра (1)

Мир 14:00

Мир 1 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Читать

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем (1)

Мир 13:57

Мир 1 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Читать