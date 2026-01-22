Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Вот так спалились! Полиция ехала на пожар, но «сюрприз» ждал в подвале

Редакция PRESS 22 января, 2026 17:25

Важно 0 комментариев

Во вторник, 20 января, после 18:00 муниципальная полиция Риги получила вызов о возможном пожаре в многоквартирном доме в Межапарке. На место происшествия незамедлительно были направлены все оперативные службы, в том числе муниципальная полиция, сообщает Рижская муниципальная полиция.

По прибытии по указанному адресу в доме сработала система обнаружения пожара, однако сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), осмотрев здание, не выявили признаков возгорания и пострадавших. Тем не менее в подвальных помещениях они обнаружили трёх мужчин, которые курили.

Сразу после того как угрозы обнаружено не было, сотрудники муниципальной полиции спустились в подвал, где застали упомянутых лиц, сидящих за столом. В помещении ощущался выраженный запах, характерный для марихуаны, а на столе находился лист бумаги с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения.

В ходе беседы мужчины отрицали употребление наркотических веществ, однако с учётом выявленных обстоятельств полицейские приняли решение задержать их и провести досмотр. В кармане куртки одного из мужчин был обнаружен пакетик с веществом, предположительно марихуаной.

Кроме того, при осмотре помещения полицейские заметили табачный измельчитель с тем же, предположительно наркотическим веществом. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции, которые взяли на себя дальнейшую работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (8)

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США
Важно

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода
Важно

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Всюду жизнь 19:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Читать
Загрузка

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Читать

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Читать

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

Новости Латвии 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Читать

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Наука 18:22

Наука 0 комментариев

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Читать

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Читать

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Читать