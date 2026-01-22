Вот так спалились! Полиция ехала на пожар, но «сюрприз» ждал в подвале

По прибытии по указанному адресу в доме сработала система обнаружения пожара, однако сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), осмотрев здание, не выявили признаков возгорания и пострадавших. Тем не менее в подвальных помещениях они обнаружили трёх мужчин, которые курили.

Сразу после того как угрозы обнаружено не было, сотрудники муниципальной полиции спустились в подвал, где застали упомянутых лиц, сидящих за столом. В помещении ощущался выраженный запах, характерный для марихуаны, а на столе находился лист бумаги с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения.

В ходе беседы мужчины отрицали употребление наркотических веществ, однако с учётом выявленных обстоятельств полицейские приняли решение задержать их и провести досмотр. В кармане куртки одного из мужчин был обнаружен пакетик с веществом, предположительно марихуаной.

Кроме того, при осмотре помещения полицейские заметили табачный измельчитель с тем же, предположительно наркотическим веществом. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции, которые взяли на себя дальнейшую работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.