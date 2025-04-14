«Воскресенье, на часах 21:53»: в соцсетях обсуждают, когда звонить уже невежливо

Мужчина продолжает:

«Они говорят мне: «Добрый вечер».

Я: «Добрый вечер!»

Звонящий: «Я звоню по поводу рекламы».

Я: «Тебе правда нужно звонить в воскресенье без десяти десять вечера???»

Звонящий: «А вы не можете?»

Я: «Нет»

Он заканчивает разговор, ничего не сказав. Без извинений или хотя бы отказа от ответственности... Где та грань, когда звонить невежливо?

Опубликованная история мужчины привлекла внимание окружающих, которые поделились своим опытом и дали несколько ответов на вопрос мужчины: «Где та грань, когда звонить неприлично?» Вот мнения людей.

«Невежливо звонить до 9:00 утра и после 9:00 вечера в праздничные дни».

«Я подал объявление с просьбой не звонить после 9 вечера. Они прислали мне сообщение в час ночи...»

«Нехорошо звонить по работе после 17:00 по будням и выходным. А вот по поводу рекламы — в любой день после 17:00»

«Они звонили после 9 вечера, я показывала недвижимость после 11 вечера и даже продала квартиру, потому что мотивация очень высока, когда это происходит. Но после 10 вечера у меня включался беззвучный режим, и все звонки автоматически «сбрасывались», и уведомления на мой телефон или компьютер не приходили».

«До 21 часа...после этого это неприлично».

«Нет, я думаю, что звонить незнакомцам с 8 до 20 можно, по рабочим вопросам и т. д. У меня на телефоне включен режим «Не беспокоить» с 22:00 до 7:00, так что даже семья и друзья не могут мне позвонить, но вы можете отправить мне сообщение, которое я прочту, как только увижу!»

«Существует ограничение до 9 утра и после 9 вечера (за исключением семьи, друзей, близких знакомых). То есть, вы не должны звонить до и после девяти. Пишите смс!»

«В объявлениях говорится: звоните только по будням! или что-то в этом роде. Но если я размещаю объявление, то жду звонков в любое время, потому что хочу быстрее закончить процесс».