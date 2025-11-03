Она предполагает, что это была молодёжная банда (Зане использует именно это слово) из тех, что кучкуются в районе центрального вокзала, судя по словам потерпевших.

"Сегодня вечером около 20 часов в центре Риги, в "Макдональдсе", банда из 8 нелюдей тяжело избила молодого человека, который доставлен в больницу с травмами. Ещё двое парней, пытавшихся помочь, тоже получили травмы. Негодяи убежали".

В комментариях отметилась Госполиция, сообщив, что начат административный процесс и выясняются обстоятельства случившегося.

"Сограждане помогали, чем могли. Вопрос о реакции полиции и незаинтересованности в выполнении своей работы ради безопасности людей. То, что это может произойти в семейном заведении общепита, конечно, шокирует", - комментирует автор поста.

В комментариях пишут:

- В "Макдональдсе" повсюду камеры. Легко найти. Здоровья парням.

- Всё в порядке. Back to the Future. Всё как в старые добрые времена. Девяностые всё ближе.

- Больше всего шокирует, что это может произойти в публичном месте, в присутствии посторонних. В том числе и у нас.

- Справь малую нужду в Старой Риге и увидишь, насколько быстро приедут, потому что можно оштрафовать. Когда такие случаи, скорость реагирования - как у улитки.

(Иллюстративное фото.)