«Восемь из нескольких сотен»: политик оценивает влияние Латвии в ЕС

Когда разговор зашел о мерах, которые Латвия вынуждена принимать из-за очередной европейской директивы и о том, что нашим чиновникам в Брюсселе следует активнее разъяснять позицию страны (об этом заявила другой участник эфира, депутат Сейма Линда Лиепиня из фракции «Латвия на первом месте»), Вячеслав Домбровский заметил, что европарламентариев от Латвии всего девять, а общее число депутатов там — более 700.

«Можете представить: восемь из нескольких сотен — каков ваш политический вес? Он не очень высок. В другом органе принятия решения — так называемом Совете министров — по многим вопросам есть право вето. Но если каждый из 29 членов ЕС […] будет на каждый второй вопрос ставить вето, то, наверное, корабль вообще никуда не пойдет. То есть с этим надо обращаться весьма осторожно. Поэтому […] надо реалистично смотреть на свои способности, продвигая свои интересы. То есть если мы хотим быть в Европейском союзе, а я думаю, что большинство граждан Латвии хотят там быть, надо понимать, что это идет с необходимостью определенных компромиссов с другими странами и жителями этих стран Европейского Союза», — считает гость «Открытого разговора» (экс-министр экономики, экономист, на последних муниципальных выборах баллотировался в Рижскую думу от списка «Для развития Латвии»).

На замечание ведущей о попытках евродепутатов добиться создания специальной европейской программы поддержки восточного приграничья стран-членов ЕС, В. Домбровскис обратил внимание на то, что, во-первых, бюджет ЕС весьма невелик и, во-вторых, решения о его распределении принимаются очень не просто:

«Европейский союз называется "союзом", но это совсем не такой союз, как, например, Соединенные Штаты Америки. Федеральный бюджет Европейского Союза составляет примерно 1% европейского внутреннего валового продукта. Для сравнения: федеральный бюджет США составляет примерно 20% от ВВП. Это раз. Два — в Европе система принятия решений построена так, что если мы сравним американский Сенат и, так сказать, аналогичную ему институцию в Европе, Совет министров, то американский сенат принимает все решения большинством голосов, а в европейском Совете министров, где «один голос — одна страна», любое фискальное решение, то есть решение касательно бюджета, может заблокировать любая страна, Любая из 29.

То есть, к примеру, балтийские страны говорят «мы хотим получить более высокое финансирование, например, на укрепление восточных рубежей». Можно понять, почему, например, Испании это совершенно не интересно — потому что им до России очень далеко, и они считают, что до них, скорее всего, не дойдут. И одного голоса, например, скажем, той же Испании или Италии, более чем достаточно для того, чтобы это заблокировать. Поэтому Европейский Союз […] в федеральной части принятия решений очень далек от тех же Соединенных Штатов Америки, от истинных федераций».