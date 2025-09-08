Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Восемь из нескольких сотен»: политик оценивает влияние Латвии в ЕС

© Lsm.lv 8 сентября, 2025 17:54

Мнения 0 комментариев

Большинство латвийцев, очевидно, хотят быть в Евросоюзе, но следует понимать, что при продвижении каких-то своих интересов стране приходится считаться с необходимостью компромиссов и что принятие решений — особенно касающиеся денег из бюджета ЕС — в этом объединении стран дается очень не просто. Об этом экономист и политик Вячеслав Домбровский сказал передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Когда разговор зашел о мерах, которые Латвия вынуждена принимать из-за очередной европейской директивы и о том, что нашим чиновникам в Брюсселе следует активнее разъяснять позицию страны (об этом заявила другой участник эфира, депутат Сейма Линда Лиепиня из фракции «Латвия на первом месте»), Вячеслав Домбровский заметил, что европарламентариев от Латвии всего девять, а общее число депутатов там — более 700.

«Можете представить: восемь из нескольких сотен — каков ваш политический вес? Он не очень высок. В другом органе принятия решения — так называемом Совете министров — по многим вопросам есть право вето. Но если каждый из 29 членов ЕС […] будет на каждый второй вопрос ставить вето, то, наверное, корабль вообще никуда не пойдет. То есть с этим надо обращаться весьма осторожно. Поэтому […] надо реалистично смотреть на свои способности, продвигая свои интересы. То есть если мы хотим быть в Европейском союзе, а я думаю, что большинство граждан Латвии хотят там быть, надо понимать, что это идет с необходимостью определенных компромиссов с другими странами и жителями этих стран Европейского Союза», — считает гость «Открытого разговора» (экс-министр экономики, экономист, на последних муниципальных выборах баллотировался в Рижскую думу от списка «Для развития Латвии»).

На замечание ведущей о попытках евродепутатов добиться создания специальной европейской программы поддержки восточного приграничья стран-членов ЕС, В. Домбровскис обратил внимание на то, что, во-первых, бюджет ЕС весьма невелик и, во-вторых, решения о его распределении принимаются очень не просто:

«Европейский союз называется "союзом", но это совсем не такой союз, как, например, Соединенные Штаты Америки. Федеральный бюджет Европейского Союза составляет примерно 1% европейского внутреннего валового продукта. Для сравнения: федеральный бюджет США составляет примерно 20% от ВВП. Это раз. Два — в Европе система принятия решений построена так, что если мы сравним американский Сенат и, так сказать, аналогичную ему институцию в Европе, Совет министров, то американский сенат принимает все решения большинством голосов, а в европейском Совете министров, где «один голос — одна страна», любое фискальное решение, то есть решение касательно бюджета, может заблокировать любая страна, Любая из 29.

То есть, к примеру, балтийские страны говорят «мы хотим получить более высокое финансирование, например, на укрепление восточных рубежей». Можно понять, почему, например, Испании это совершенно не интересно — потому что им до России очень далеко, и они считают, что до них, скорее всего, не дойдут. И одного голоса, например, скажем, той же Испании или Италии, более чем достаточно для того, чтобы это заблокировать. Поэтому Европейский Союз […] в федеральной части принятия решений очень далек от тех же Соединенных Штатов Америки, от истинных федераций».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 12 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать