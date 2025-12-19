Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
То, что народ послал Херманиса — добрый знак на самом деле: Pietiek

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 11:19

Важно

«Только художник может думать, что социальные изменения могут вытекать из популистского, хотя и идущего от сердца шума в социальных сетях, основанного на неграмотных (чтобы не сказать – ложных) представлениях о функционировании избирательной системы как инструмента демократии, - пишет Вент Стилис на портале Pietiek.com, комментируя решение режиссера Алвиса Херманиса покинуть основанное им движение «Без партий».

Только немного самолюбивый режиссер, привыкший руководить актерами и точно аранжировать эмоции зрителей, может вообразить, что политическая реальность функционирует по тем же принципам, что и спектакль, на который публика приходит именно для того, чтобы прослезиться, мобилизоваться и испытать катарсис после заранее предусмотренной кульминации.

Однако политика – это не театр, а общество – не зрительный зал. Это уставшие, разобщенные, перегруженные повседневными заботами люди, апатия которых – не глупость, а горький опыт. Чтобы «завести» такое общество, недостаточно объявить себя знаменосцем и обратится к людям с морализаторскими упреками. Здесь нужны большие идеи, а не технические схемы.

Куда делась разговор о свободе не как лозунге, а как об экзистенциальном состоянии? Куда делась гордость быть латышом не в смысле мифологического фетиша, а в смысле ответственности? Куда делась связь с духовными глубинами народа, которая является единственным, что делает этот маленький клочок земли родиной, святой для каждого латыша? Куда делся язык, способный соединить пламенную душу стрелков с молодежью цифровой эры – их внуками? Куда делась попытка вдохновить, а не упрекнуть; обратиться с уважением и верой, а не порицать?

Режиссер промахнулся, что само по себе является наглядным примером, как художественная компетенция не превращается автоматически в политическую. Результат был совершенно закономерным.

Однако, как ни парадоксально, именно в этом провале и кроется надежда. То, что общество не поддалось на этот популистский ход, свидетельствует не о его «безнадежности», а о его иммунитете. О тихой, незаметной, но важной черте: способности отличать эмоциональную манипуляцию от реальной трансформации.

Ведь настоящие перемены обычно не сопровождаются громкими лозунгами и яркими флагами. Они приходят неожиданно — от социотехнических изменений, которые постепенно меняют правила игры в самой основе: как люди принимают решения, как они сотрудничают, как распределяются ответственность и власть. Из процессов, которые придают совершенно иное значение человеческой автономии и выбору, а не только страстной риторике.

И, возможно, это лучшее, что могло случиться с этой неуклюжей политической пьесой. Она не пробудила толпу, но обозначила границу между театром и реальностью. Иногда именно эта граница является местом, где начинаются настоящие изменения».

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

