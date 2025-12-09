Вопрос территорий остается нерешенным: Зеленский по итогам переговоров с США и европейскими лидерами

По словам Зеленского, американская сторона настроена на поиск компромиссов, однако вопрос территорий остается нерешенным. Россия требует отдать территорию, сообщил президент.

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», — заявил Зеленский на вопросы журналистов в WhatsApp.

«Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей Конституции, международного права, если честно, и морального права тоже не имеем. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать», — приводит слова Зеленского «Суспiльне»,

Как пишет «Суспiльне», президент Украины также затронул вопрос гарантий безопасности. «Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от США. Безусловно, если это будет не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а если они будут поставлены на голосование в Конгрессе США», — сказал Зеленский.