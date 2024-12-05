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Во многих регионах уже взимается более крупный налог: на что и сколько?

© LETA 5 декабря, 2024 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

Жителям придется платить более высокий налог на недвижимость за жилые здания, которые не сданы в эксплуатацию, если их строительство было начато до 1 октября 2014 года, но у них больше нет действительных разрешений на строительство. Об этом только что заявило самоуправление Адажского края, предусмотревшее повышение налога на такие здания с 1 января 2025 года.

Самоуправления уже два года имеют право применять повышенную ставку налога на недвижимость к зданиям, строительство которых слишком затянулось и разрешение на строительство больше не действует. Однако пока не все местные власти воспользовались им.

В мае этого года о постепенном повышении налога сообщило Рижское самоуправление. В этом году в Риге повышенная ставка по недействительным разрешениям на строительство уже применяется к 373 зданиям.

Юрмальское самоуправление планировало ввести ее с 1 января 2026 года. В других местах Латвии за недостроенные жилые здания, у которых больше нет действительных разрешений на строительство, их владельцы уже успели заплатить этот налог в размере 3%, который исчисляется из кадастровой стоимости сооружения или причитающейся ему земли - в зависимости от того, какая из них больше.

С 1 января 2022 года за недействительные разрешения на строительство ставка в размере 3% применяется к зданиям в Лиепае.

В этом году она может быть применена примерно к 150 зданиям. Заместитель руководителя финансового департамента Елгавского городского самоуправления Ингарс Бушс рассказывает, что на здания, у которых истек срок разрешения на строительство, в самоуправлении начали начислять повышенный налог с 1 ноября 2022 года.

Исключением стали те постройки, которые решили не облагать повышенным налогом до 31 декабря 2023 года, если до 1 октября 2022 года в Государственную земельную службу была подана заявка на кадастровое измерение сооружения.

В Елгаве налог в размере 3% до сих пор применялся к 175 зданиям. Как пояснил Бушс, повышенный налог применялся к сооружениям, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2013 года, а срок его действия истек после 31 декабря 2013 года и в течение 12 месяцев после истечения срока действия разрешения на строительство сооружения не были сданы в эксплуатацию или у них не было восстановленных разрешений на строительство.

(Latvijas Avīze)

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