Обрушение льда с самого высокого водопада в Балтии чуть не похоронило туристов. ВИДЕО

Инцидент на этот раз обошёлся без пострадавших. Тем не менее на опубликованный в Instagram кадрах видно, что во время происшествия рядом с водопадом находились семья с маленькими детьми и другие туристы.

30-метровый водопад Валасте, расположенный на северо-востоке Эстонии, считается одним из национальных символов страны. Согласно преданию, более 180 лет назад местный житель по имени Краави Юри проложил дренажную канаву, выведя её к обрыву Онтика. Уже в 1840 году немецкоязычная газета Inland посвятила водопаду заметку, назвав его настоящим чудом света.

Для посетителей открыты лестницы, ведущие от водопада к морю, а также туристическая тропа длиной 1,3 километра, проходящая через лес.