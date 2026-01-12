Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обрушение льда с самого высокого водопада в Балтии чуть не похоронило туристов. ВИДЕО

12 января, 2026

Новости Латвии

В морозные зимние дни водопад Валасте в Эстонии привлекает множество посетителей своей застывшей красотой, однако прогулки в этом районе могут быть небезопасны. В минувшую субботу очевидцы сняли момент обрушения крупной ледяной глыбы — находившиеся внизу люди чудом успели избежать трагедии, пишет Delfi.ee.

Инцидент на этот раз обошёлся без пострадавших. Тем не менее на опубликованный в Instagram кадрах видно, что во время происшествия рядом с водопадом находились семья с маленькими детьми и другие туристы.

30-метровый водопад Валасте, расположенный на северо-востоке Эстонии, считается одним из национальных символов страны. Согласно преданию, более 180 лет назад местный житель по имени Краави Юри проложил дренажную канаву, выведя её к обрыву Онтика. Уже в 1840 году немецкоязычная газета Inland посвятила водопаду заметку, назвав его настоящим чудом света.

Для посетителей открыты лестницы, ведущие от водопада к морю, а также туристическая тропа длиной 1,3 километра, проходящая через лес.

 
 
 
 
 
