Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Редакция PRESS 12 января, 2026 15:04

Всюду жизнь

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Самая влиятельная Instagram-пара страны — блогер и икона моды Кьяра Ферраньи и рэпер-активист Федец — потеряла репутацию, бизнес и политическое влияние из-за истории с «благотворительным» рождественским pandoro.

Ферраньи обвиняют в том, что в 2023 году она вводила покупателей в заблуждение, продвигая дорогие сладости под видом помощи больным детям. Покупателям внушали, что часть денег пойдёт на благотворительность, но на деле пожертвование было фиксированным и не зависело от продаж, а компании Ферраньи заработали более миллиона евро.

Теперь блогерке грозит до 20 месяцев тюрьмы. Суд должен вынести решение уже 14 января. Сама она вину отрицает и утверждает, что действовала «добросовестно».

Скандал моментально стал политическим. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично назвала Ферраньи «плохим примером» и позже продвинула закон против инфлюенсеров, вводящих аудиторию в заблуждение. Закон в медиа уже прозвали «законом Ферраньи».

Её бывший муж Федец формально не обвиняется, но их брак распался, а сам он неожиданно сблизился с правыми политиками. Когда-то яркий прогрессивный активист, сегодня он ведёт подкаст с правыми гостями и говорит о «диалоге», а не о борьбе.

Ещё недавно эта пара считалась символом новой, прогрессивной Италии: мода, активизм, LGBTQ+, сборы средств во время пандемии. Их свадьба была национальным шоу, а семейная жизнь — глянцевым сериалом для миллионов подписчиков.

Теперь от этого мифа почти ничего не осталось.

Ферраньи исчезла из публичного пространства, потеряла рекламные контракты и борется за репутацию в суде. Федец сменил аудиторию и формат, но сохранил медийное присутствие.

История «Pandorogate» стала для Италии наглядным уроком: когда благотворительность превращается в маркетинг, достаточно одного кекса — и вся империя рушится.

Главные новости

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

