Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Самая влиятельная Instagram-пара страны — блогер и икона моды Кьяра Ферраньи и рэпер-активист Федец — потеряла репутацию, бизнес и политическое влияние из-за истории с «благотворительным» рождественским pandoro.

Ферраньи обвиняют в том, что в 2023 году она вводила покупателей в заблуждение, продвигая дорогие сладости под видом помощи больным детям. Покупателям внушали, что часть денег пойдёт на благотворительность, но на деле пожертвование было фиксированным и не зависело от продаж, а компании Ферраньи заработали более миллиона евро.

Теперь блогерке грозит до 20 месяцев тюрьмы. Суд должен вынести решение уже 14 января. Сама она вину отрицает и утверждает, что действовала «добросовестно».

Скандал моментально стал политическим. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично назвала Ферраньи «плохим примером» и позже продвинула закон против инфлюенсеров, вводящих аудиторию в заблуждение. Закон в медиа уже прозвали «законом Ферраньи».

Её бывший муж Федец формально не обвиняется, но их брак распался, а сам он неожиданно сблизился с правыми политиками. Когда-то яркий прогрессивный активист, сегодня он ведёт подкаст с правыми гостями и говорит о «диалоге», а не о борьбе.

Ещё недавно эта пара считалась символом новой, прогрессивной Италии: мода, активизм, LGBTQ+, сборы средств во время пандемии. Их свадьба была национальным шоу, а семейная жизнь — глянцевым сериалом для миллионов подписчиков.

Теперь от этого мифа почти ничего не осталось.

Ферраньи исчезла из публичного пространства, потеряла рекламные контракты и борется за репутацию в суде. Федец сменил аудиторию и формат, но сохранил медийное присутствие.

История «Pandorogate» стала для Италии наглядным уроком: когда благотворительность превращается в маркетинг, достаточно одного кекса — и вся империя рушится.