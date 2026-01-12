В двух краях Латвии попытались ограничить строительство ветряков: это возмутило министра Чударса

Министр констатировал существенные юридические и фактические недостатки, поэтому издал распоряжение о приостановке действия документа о территориальном планировании Баускского края и обязательных правил территориального планирования Прейльского края в тех частях, которые без достаточных данных, исследований и правового обоснования устанавливают несоразмерные ограничения на развитие производства возобновляемых энергоресурсов, соответствующую коммерческую деятельность и реализацию прав частных лиц.

"Территориальное планирование должно основываться на достоверных данных, а принимаемые решения - быть соразмерными и обоснованными. Самоуправления обладают значительной свободой действий в этой сфере, однако нельзя вводить неясные, необоснованные или чрезмерные ограничения, которые существенно ограничивают права собственников и препятствуют реализации общегосударственных целей", - подчеркнул Чударс.

Рассмотрев документы территориального планирования обоих самоуправлений, МУУРР пришло к выводу, что содержащиеся в них ограничения несовместимы с целями долгосрочного развития краев, ориентированного на специализацию экономики в сфере производства возобновляемых энергоресурсов.

В документах выявлены существенные несоответствия в правилах застройки и графической части планирования. Например, установлены обширные запреты и ограничения на размещение ветряных электростанций и солнечных парков на территориях, где государственное регулирование допускает такие объекты.

Кроме того, в документах определены особые территории, где запрещено производство возобновляемой энергии, в том числе для собственного потребления. При этом ограничения охватывают значительную часть территории самоуправлений, не имеют обоснования и являются несоразмерными.

В ряде случаев правила сформулированы с использованием юридически неопределенных и субъективно интерпретируемых критериев, что затрудняет прогнозирование правовых последствий и препятствует реализации планов развития, отмечает министерство.

Как сообщалось, ООО "EWE Neue Energien 2" подало в Государственную службу окружающей среды (ГСОС) заявку на строительство 17 ветряных электростанций на территориях Баускского и Елгавского краев, и ГСОС начала процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Входящие в датскую группу ветроэнергетики "Eurowind Energy" и зарегистрированные в Латвии дочерние общества планируют построить два ветропарка в Южно-Курземском крае, а также парки в Баускском и Елгавском краях, свидетельствует информация на сайте ликвидированного Агентства энергетики и окружающей среды о примененной ГСОС процедуре ОВОС.

В свою очередь в Прейльском крае АО "Latvenergo" планирует строительство парка ветряных электростанций "Riebiņi".