Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно
В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.
Помочь словом и делом
Похоронное бюро Angel десятый год оказывает услуги по организации погребения по всей Латвии, режим его работы – 24/7. Это значит, что родственники покойного в любое время суток могут набрать телефонный номер бюро 20080007, чтобы получить совет или помощь.
– Наш принцип – словом и делом оказывать поддержку семье усопшего, – говорит Анастасия, исполнительный директор Angel. - В этот трудный момент мы предлагаем скорбящим людям и свой опыт, и свое искреннее неравнодушие.
Красиво и достойно
Бюро Angel предлагает полный спектр похоронных услуг: консультации, транспортировку в морг, традиционное погребение или кремацию, принадлежности для погребения, венки, услуги репатриации тела и эксгумации.
– Жители Латвии консервативны, – говорит Анастасия, – как правило, они желают, чтобы похороны близкого человека были организованы по классическому канону. Мы считаем своим долгом сделать все, чтобы прощание с усопшим осталось в памяти его семьи как светлый миг.
Большой опыт позволяет Angel организовать как пышные, так и очень скромные похороны. Здесь гарантируют, что независимо от бюджета погребение пройдет красиво и достойно.
Всё начинается со звонка
Часто сраженные горем близкие не понимают, с чего начать организацию похорон.
– Все начинается со звонка в похоронное бюро, – поясняет Анастасия. – Мы готовы отвечать в любое время.
Звонки в похоронное бюро ночью – не редкость, ведь смерть, к сожалению, не различает времени суток.
Если человек умер дома, то дежурные сотрудники Angel заберут тело в морг в среднем через час после получения звонка, даже если он поступил за полночь.
На следующий день родственников пригласят в похоронное бюро, чтобы договориться об организации погребения.
Если человек умер в больнице, то похоронное бюро готово избавить его родственников даже от таких забот, как получение личных вещей усопшего и справки от лечащего врача. Все это сделают сотрудники Angel.
Важные нюансы
Нередко близкие умершего человека находятся за рубежом, говорит Анастасия:
– В таком случае большинство вопросов мы можем решить дистанционно.
Многие семьи хотят, чтобы умершего христианина отпели в храме. Как правило, они сами договариваются о времени и месте отпевания, но это можно поручить и похоронному бюро Angel.
Вернуть домой
Если житель Латвии умер за рубежом, похоронное бюро Angel окажет такую важную услугу, как репатриация тела.
– Чаще всего нам поступают запросы на репатриацию из Англии, Германии или Норвегии, – рассказывает Анастасия.
Работники Angel сами получат все необходимые документы и доставят гроб с телом усопшего в среднем через семь дней.
Возможна и репатриация из Латвии в другие страны. Чаще всего похоронному бюро Angel заказывают перевозку в Россию и на Украину, но были случаи, когда усопшего требовалось доставить в такие далекие страны, как, например, Грузия.
Также бюро Angel готово организовать и эксгумацию старого захоронения. Как правило, эксгумация нужна для перезахоронения останков в другой стране, куда переехали близкие усопшего.
(+371) 200 800 07
Latgales iela 108 , Rīga
Zolitūdes iela 34K-1, Rīga
Biķernieku iela 35, Rīga
Emmas iela 14, Rīga
Nometņu iela 9, Jūrmala