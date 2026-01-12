Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно Реклама Редакция PRESS 12 января, 2026 15:00 Реклама

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Помочь словом и делом

Похоронное бюро Angel десятый год оказывает услуги по организации погребения по всей Латвии, режим его работы – 24/7. Это значит, что родственники покойного в любое время суток могут набрать телефонный номер бюро 20080007, чтобы получить совет или помощь.

– Наш принцип – словом и делом оказывать поддержку семье усопшего, – говорит Анастасия, исполнительный директор Angel. - В этот трудный момент мы предлагаем скорбящим людям и свой опыт, и свое искреннее неравнодушие.

Красиво и достойно

Бюро Angel предлагает полный спектр похоронных услуг: консультации, транспортировку в морг, традиционное погребение или кремацию, принадлежности для погребения, венки, услуги репатриации тела и эксгумации.

– Жители Латвии консервативны, – говорит Анастасия, – как правило, они желают, чтобы похороны близкого человека были организованы по классическому канону. Мы считаем своим долгом сделать все, чтобы прощание с усопшим осталось в памяти его семьи как светлый миг.

Большой опыт позволяет Angel организовать как пышные, так и очень скромные похороны. Здесь гарантируют, что независимо от бюджета погребение пройдет красиво и достойно.

Всё начинается со звонка

Часто сраженные горем близкие не понимают, с чего начать организацию похорон.

– Все начинается со звонка в похоронное бюро, – поясняет Анастасия. – Мы готовы отвечать в любое время.

Звонки в похоронное бюро ночью – не редкость, ведь смерть, к сожалению, не различает времени суток.

Если человек умер дома, то дежурные сотрудники Angel заберут тело в морг в среднем через час после получения звонка, даже если он поступил за полночь.

На следующий день родственников пригласят в похоронное бюро, чтобы договориться об организации погребения.

Если человек умер в больнице, то похоронное бюро готово избавить его родственников даже от таких забот, как получение личных вещей усопшего и справки от лечащего врача. Все это сделают сотрудники Angel.

Важные нюансы

Нередко близкие умершего человека находятся за рубежом, говорит Анастасия:

– В таком случае большинство вопросов мы можем решить дистанционно.

Многие семьи хотят, чтобы умершего христианина отпели в храме. Как правило, они сами договариваются о времени и месте отпевания, но это можно поручить и похоронному бюро Angel.

Вернуть домой

Если житель Латвии умер за рубежом, похоронное бюро Angel окажет такую важную услугу, как репатриация тела.

– Чаще всего нам поступают запросы на репатриацию из Англии, Германии или Норвегии, – рассказывает Анастасия.

Работники Angel сами получат все необходимые документы и доставят гроб с телом усопшего в среднем через семь дней.

Возможна и репатриация из Латвии в другие страны. Чаще всего похоронному бюро Angel заказывают перевозку в Россию и на Украину, но были случаи, когда усопшего требовалось доставить в такие далекие страны, как, например, Грузия.

Также бюро Angel готово организовать и эксгумацию старого захоронения. Как правило, эксгумация нужна для перезахоронения останков в другой стране, куда переехали близкие усопшего.

(+371) 200 800 07

Latgales iela 108 , Rīga

Zolitūdes iela 34K-1, Rīga

Biķernieku iela 35, Rīga

Emmas iela 14, Rīga

Nometņu iela 9, Jūrmala

www.angelab.lv