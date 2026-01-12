Кубилюс: Евросоюзу нужна единая армия из 100 000 солдат

"Мощные и постоянные европейские военные силы" стали бы "лучшим вариантом защиты" безопасности Евросоюза, сказал Кубилюс. Особенно, когда Белый дом всерьез рассматривает возможность вывода американских войск из Европы, чтобы сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая, отметил еврокомиссар, в прошлом - премьер-министр Литвы.

Кубилюс сомневается, что Дональд Трамп заинтересован в сохранении системы обороны НАТО. По словам еврокомиссара, на это указывают территориальные претензии американского президента на Гренландию и угроза аннексии острова, который принадлежит Дании - члену Североатлантического альянса.

Он также предложил создать Европейский совет безопасности - орган крупных государств ЕС, включающий ряд постоянных и меняющихся членов, участники которого могли бы обсуждать важнейшие вопросы обороны региона. Входить в него, по мнению Кубилиуса, должна и Великобритания.

Франция и Испания поддерживают создание общеевропейской армии

Европейский Союз давно обсуждает создание централизованной и единой армии, однако такая идея до сих пор не получила поддержи со стороны большинства стран-членов ЕС, которые не хотят отказываться от контроля над своими вооруженными силами. В частности, один из главных сторонников идеи - президент Франции Эмманюэль Макрон.

10 января о необходимости создания общеевропейской армии также заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, страны ЕС должны объединить свою оборонную промышленность и постепенно двигаться к созданию собственной армии, чтобы "перестать зависеть от третьих сторон".