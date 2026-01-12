Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Кубилюс: Евросоюзу нужна единая армия из 100 000 солдат

© Deutsche Welle 12 января, 2026 14:43

Мир 0 комментариев

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс высказался за создание общеевропейской армии численностью 100 000 военнослужащих. Об этом он заявил во время выступления на конференции по вопросам безопасности на севере Швеции в воскресенье, 11 января, cообщает литовская телерадиокомпания LRT.

"Мощные и постоянные европейские военные силы" стали бы "лучшим вариантом защиты" безопасности Евросоюза, сказал Кубилюс. Особенно, когда Белый дом всерьез рассматривает возможность вывода американских войск из Европы, чтобы сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая, отметил еврокомиссар, в прошлом - премьер-министр Литвы.

Кубилюс сомневается, что Дональд Трамп заинтересован в сохранении системы обороны НАТО. По словам еврокомиссара, на это указывают территориальные претензии американского президента на Гренландию и угроза аннексии острова, который принадлежит Дании - члену Североатлантического альянса.

Он также предложил создать Европейский совет безопасности - орган крупных государств ЕС, включающий ряд постоянных и меняющихся членов, участники которого могли бы обсуждать важнейшие вопросы обороны региона. Входить в него, по мнению Кубилиуса, должна и Великобритания.

Франция и Испания поддерживают создание общеевропейской армии

Европейский Союз давно обсуждает создание централизованной и единой армии, однако такая идея до сих пор не получила поддержи со стороны большинства стран-членов ЕС, которые не хотят отказываться от контроля над своими вооруженными силами. В частности, один из главных сторонников идеи - президент Франции Эмманюэль Макрон.

10 января о необходимости создания общеевропейской армии также заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, страны ЕС должны объединить свою оборонную промышленность и постепенно двигаться к созданию собственной армии, чтобы "перестать зависеть от третьих сторон".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас
Важно

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Важно

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать
Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Читать