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Внимание! Центр профилактики и контроля заболеваний ищет пассажиров автобуса компании Ecolines (1)

Редакция PRESS 2 мая, 2025 15:12

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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на своей странице в Facebook сообщил о лабораторно подтвержденном случае кори и призывает откликнуться пассажиров международного рейса №8211 Москва – Рига, прибывших в Ригу 17 апреля автобусом компании Ecolines.

Специалисты незамедлительно начали эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить обстоятельства заражения, установить контактных лиц заболевшего и организовать необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Заболевший корью прибыл в Ригу 17 апреля в 12:45 международным автобусом Ecolines (маршрут №8211 Москва – Рига), который выехал из Москвы 16 апреля в 17:15.

SPKC запросил у международного автобусного оператора Ecolines данные о пассажирах этого рейса, однако пока их не получил.

В связи с этим SPKC призывает всех пассажиров, которые ехали указанным рейсом в обозначенную дату, а также сотрудников экипажа срочно связаться с эпидемиологами SPKC по круглосуточному телефону 67271738 или по электронной почте dezurants.riga@spkc.gov.lv.

Корь — крайне заразное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку капельным путем при разговоре, кашле или чихании. Особенно высокий риск заражения возникает при нахождении с больным в одном помещении, в том числе в салоне транспортного средства.

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