В Латвийском университете бионаук проверяют возможные нарушения

По его словам, информация, изложенная в поданных заявлениях, носит общий и достаточно широкий характер. Поэтому для объективной оценки ситуации инспекции требуется более детальное изучение обстоятельств и представленных материалов.

«Информация, изложенная в заявлениях, является очень общей и широкой, поэтому дело необходимо рассматривать более подробно», - сообщил руководитель Земгальского регионального управления Государственной инспекции труда Андрис Саулитис.

В настоящее время инспекция уже направила заявителям промежуточный ответ. Срок рассмотрения поданных заявлений продлён, поскольку для анализа документов требуется дополнительное время.

В самом университете подчеркнули, что поддерживают правовую, ответственную и основанную на взаимном уважении рабочую среду. Руководство учебного заведения отмечает, что сотрудники имеют право защищать свои интересы и при необходимости обращаться в компетентные государственные учреждения.

«В случае споров или неясностей университет сотрудничает с проверяющими институциями, предоставляя всю необходимую информацию и документы», - сообщили представители Латвийского университета бионаук и технологий.

В университете также уточнили, что на данный момент не получали окончательных и обязательных к исполнению документов от Государственной инспекции труда. Поэтому более подробные комментарии по ситуации будут даны после принятия официального решения.

Латвийский университет бионаук и технологий находится в подчинении Министерства земледелия и реализует учебные и исследовательские программы в области бионаук, инженерии, социальных наук и сельского хозяйства.