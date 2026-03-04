Учёные назвали точное время сна, которое может защитить от диабета

Исследование показало, что существует почти идеальная продолжительность сна, при которой риск проблем с обменом веществ становится ниже. Речь идёт примерно о 7 часах и 18 минутах сна за ночь.

Именно такой результат показал анализ данных, опубликованный в научном журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. Оказалось, что если человек спит заметно меньше или наоборот дольше, вероятность состояния, которое предшествует диабету, может увеличиваться.

Речь идёт о инсулинорезистентности — ситуации, когда организм хуже реагирует на инсулин. Со временем это может привести к диабету второго типа.

По данным Diabetes UK, из 4,6 миллиона людей с диабетом в Великобритании около 90 процентов страдают именно этим типом заболевания.

Профессор кардиометаболической медицины Университета Глазго Навид Саттар объясняет, что плохой сон влияет на организм сразу несколькими способами.

«Плохой сон часто приводит к ухудшению контроля аппетита, поэтому люди начинают есть больше. А чем меньше сна — тем больше времени бодрствования и возможности перекусить», — отметил он.

При этом учёные подчёркивают: сон остаётся одним из факторов образа жизни, который может влиять на здоровье так же заметно, как питание или уровень физической активности.

И, похоже, иногда решающую роль могут играть даже лишние или недостающие минуты сна.