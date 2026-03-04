Безопасно ли лететь на курорты Египта и Кипра после атаки на кипрские базы Британии?

После возможного удара британское Министерство иностранных дел обновило рекомендации для граждан. Ведомство подтвердило информацию о предполагаемой атаке дронов 2 марта и призвало британцев следовать указаниям властей и администрации базы.

«Британским гражданам на Кипре следует соблюдать все указания местных властей и рекомендации, опубликованные администрацией военной базы», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Несмотря на инцидент, официального запрета на поездки на Кипр нет. Однако путешественникам рекомендуется соблюдать разумные меры предосторожности из-за повышенной напряжённости в регионе.

Некоторые авиакомпании уже начали реагировать на ситуацию. Лоукостер «EasyJet» отменил три рейса между Великобританией и Кипром в качестве меры предосторожности. При этом большинство рейсов из аэропортов Пафоса и Ларнаки продолжают выполняться по расписанию.

В Объединённых Арабских Эмиратах ситуация сложнее. Британские власти советуют воздержаться от поездок в страну без крайней необходимости из-за риска эскалации и сообщений о ракетных атаках. После временной приостановки работы аэропортов в Дубае и Абу-Даби часть рейсов была восстановлена, но полёты выполняются ограниченно.

Для Египта рекомендации остаются более мягкими. Поездки в основные туристические центры, включая Каир, Луксор, Асуан, Александрию, а также курорты Красного моря Шарм-эш-Шейх и Хургада, считаются допустимыми. Однако путешественникам советуют избегать районов рядом с военными объектами и некоторых приграничных территорий.

В Иордании ограничения касаются районов вблизи границы с Сирией - в радиусе трёх километров от неё поездки не рекомендуются. При этом популярные туристические места, такие как Амман, Вади-Рам и Петра, остаются открытыми для путешественников.

На фоне продолжающегося конфликта власти разных стран призывают туристов внимательно следить за обновлениями и проверять статус рейсов перед поездкой.