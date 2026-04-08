Вместо котлетки — кусок сырого фарша: покупатели возмущены красивой рекламой Lidl (2)

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 18:28

Выбор редакции 2 комментариев

Реклама - двигатель прогресса. Это общеизвестный факт, но иногда маркетологи заходят слишком далеко в стремлении привлечь клиента. И в результате покупатель оказывается разочарован, когда понимает, что красивая картинка в буклете не совсем соответствует действительности. Например, вместо вкусной котлетки с рекламного разворота ему предлагают кусок сырого фарша.

В редакцию портала Press.lv написал читатель, который оказался крайне огорчен и обескуражен рекламой крупной торговой сети:

"В буклетах LIDL начали на фото представлять сырое мясо и фарш в виде уже готового продукта... Вижу на фото котлетки или вкусный кусочек рыбки, а прихожу в магазин и нахожу, что это фарш, сырая рыба, сырая курица," - пишет он и задается вопросом. - "А не обман ли это покупателей?"

Чтобы не быть голословным, читатель прикладывает и скриншоты из приложения с акциями LIDL, на которых отчетливо видны красивые яства - курочка с золотистой корочкой, запечённая в духовке буженина, кусочек лосося в пряностях и аккуратные кругленькие котлетки. Выглядит все довольно аппетитно. Правда если вчитаться в текст под красивыми картинками, написанный мелким шрифтом, то станет ясно - приобрести эту красоту не получится. Потому что вместо изображенных шедевров кулинарии в магазине можно приобрести лишь сырые ингредиенты. Под аппетитными котлетками так прямо и написано: "Сырой молотый фарш".

Мы обратились к представителям торговой сети c не вводит ли такая реклама клиентов в заблуждение?

- Lidl следует международным стандартам визуальной коммуникации при разработке рекламных материалов, которые требуют использования изображений готовых блюд для некоторых мясных продуктов. Цель состоит в том, чтобы наглядно показать, какое блюдо можно приготовить из конкретного продукта, - отвечает Клинта Межапуте, представитель отдела Lidl Latvija по связям с общественностью. Тем не менее, она признает: - Мы понимаем, что для некоторых покупателей такой визуальный подход может вызвать путаницу, поэтому в настоящее время мы вносим изменения в дизайн наших рекламных материалов.

В будущем торговая сеть обещает исправиться и указывать четкое изображение упаковки конкретного продукта (в данном случае — свежего мяса) рядом с изображением готового блюда. А пока... Просто будьте внимательны и помните, что в рекламном мире возможны всякие ловкие фокусы.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (2)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (2)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

