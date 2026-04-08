В редакцию портала Press.lv написал читатель, который оказался крайне огорчен и обескуражен рекламой крупной торговой сети:

"В буклетах LIDL начали на фото представлять сырое мясо и фарш в виде уже готового продукта... Вижу на фото котлетки или вкусный кусочек рыбки, а прихожу в магазин и нахожу, что это фарш, сырая рыба, сырая курица," - пишет он и задается вопросом. - "А не обман ли это покупателей?"

Чтобы не быть голословным, читатель прикладывает и скриншоты из приложения с акциями LIDL, на которых отчетливо видны красивые яства - курочка с золотистой корочкой, запечённая в духовке буженина, кусочек лосося в пряностях и аккуратные кругленькие котлетки. Выглядит все довольно аппетитно. Правда если вчитаться в текст под красивыми картинками, написанный мелким шрифтом, то станет ясно - приобрести эту красоту не получится. Потому что вместо изображенных шедевров кулинарии в магазине можно приобрести лишь сырые ингредиенты. Под аппетитными котлетками так прямо и написано: "Сырой молотый фарш".

Мы обратились к представителям торговой сети c не вводит ли такая реклама клиентов в заблуждение?

- Lidl следует международным стандартам визуальной коммуникации при разработке рекламных материалов, которые требуют использования изображений готовых блюд для некоторых мясных продуктов. Цель состоит в том, чтобы наглядно показать, какое блюдо можно приготовить из конкретного продукта, - отвечает Клинта Межапуте, представитель отдела Lidl Latvija по связям с общественностью. Тем не менее, она признает: - Мы понимаем, что для некоторых покупателей такой визуальный подход может вызвать путаницу, поэтому в настоящее время мы вносим изменения в дизайн наших рекламных материалов.

В будущем торговая сеть обещает исправиться и указывать четкое изображение упаковки конкретного продукта (в данном случае — свежего мяса) рядом с изображением готового блюда. А пока... Просто будьте внимательны и помните, что в рекламном мире возможны всякие ловкие фокусы.