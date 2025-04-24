Вместо гимна прозвучал тяжелый рок: победа латвийских хоккеистов в США обернулась скандалом (ВИДЕО)

В группе A турнира, который проходит в Фриско и Аллене (Техас, США), латвийская команда обыграла Норвегию — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0).

После вручения призов лучшим игрокам — Альберту Шмитсу и Тимразу-Вестину — диктор арены пригласил публику встать для исполнения гимна Латвии. Вместо «Dievs, svētī Latviju» из динамиков заиграл «Dzelzsgriezējs» группы Līvi, знакомый болельщикам по матчам сборной. Несмотря на возмущение игроков и свист трибун, композицию прослушали до конца, посчитав, видимо, задачу выполненной.

Только спустя почти минуту организаторы обнаружили ошибку и включили официальный гимн, но праздничная атмосфера уже была нарушена. Международная федерация хоккея пока не дала никаких публичных объяснений или извинений.