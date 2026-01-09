Витамины нужно принимать правильно — без перебора

"Перед приемом любых пищевых добавок или лекарств следует внимательно прочитать инструкцию по их применению и точно следовать указаниям врача или фармацевта. К сожалению, пациенты не всегда их соблюдают — лекарства принимаются неточно, когда вспоминают, что их нужно принимать, и не редко не соблюдают данные в инструкции указания. Здесь следует отметить, что неправильный прием лекарств и пищевых добавок может не только повлиять на их действие, но и способствовать возникновению различных побочных эффектов", — предупреждает фармацевт Apotheka Вера Кейша.

Водорастворимые и жирорастворимые витамины

Для обеспечения оптимальной пользы важно, чтобы организм имел достаточное количество витаминов и минералов – их недостаток или дефицит могут причинить существенный вред здоровью и самочувствию. Современная наука делит 12 витаминов на две большие группы — водорастворимые и жирорастворимые витамины. В чем основное различие между этими типами витаминов? Жирорастворимые витамины накапливаются в организме, а водорастворимые быстро выводятся вместе с остатками жидкости, поэтому этот тип витаминов рекомендуется принимать регулярно.

Усвоение и действие витаминов в организме зависит от того, как их принимают. Водорастворимыми являются витамины группы В и витамин С. Витамины группы В помогают снизить стресс, укрепить нервную систему и повысить уровень энергии, поэтому их рекомендуется принимать утром. В свою очередь, витамин С необходим для иммунитета и действует как мощный антиоксидант. Эти витамины следует принимать только с водой, так как кофе, чай, молоко и соки могут препятствовать их усвоению – например, танины кофе могут снижать эффективность витаминов.

В свою очередь, витамины A, D и E являются жирорастворимыми, и они лучше усваиваются при приеме с жиросодержащими продуктами, такими как молоко, йогурт или кефир. Эти витамины не следует принимать натощак, запивая только водой, поскольку в этом случае они не смогут полноценно усваиваться в организме, более того могут раздражать желудок, вызывая тошноту, дискомфорт и чувство тяжести.

Больше не значит лучше

В стремлении к здоровому образу жизни пациенты иногда склонны переусердствовать с приемом различных витаминов, принимая более высокую дозу, чем рекомендуется. Однако, увеличение дозы по своему усмотрению может иметь опасные последствия, подчеркивает фармацевт. Также нередко можно принять слишком много витаминов, даже не подозревая об этом. При выборе витаминно-минеральных комплексов необходимо учитывать особенности организма. В аптеке доступны витаминные комплексы, специально разработанные для различных потребностей, например, для больных сахарным диабетом, людей, страдающих остеопорозом, беременных женщин, кормящих матерей и детей.

Слишком высокие дозы витамина D могут привести к накоплению кальция в тканях и органах, вызывать нарушения сна, проблемы с почками и головные боли. Передозировка витамина C может вызывать аллергические реакции, тошноту, бессонницу и даже язвы желудка. В свою очередь, чрезмерный прием витамина B6 может вызвать головные боли, судороги и кожные реакции.

Приём минералов – важны комбинация и время

Большинство минералов рекомендуется принимать вместе с пищей, но есть и исключения. Многие исследования показали, что железо лучше всего усваивается с витамином С или апельсиновым соком, а кальций может препятствовать усвоению железа, поэтому между их приёмами следует соблюдать интервал не менее четырёх часов.

"По этой причине рекомендую принимать железо утром, а кальций вечером - вместе с витамином D. Кальций также оказывает успокаивающее действие, что поможет расслабиться вечером после напряжённого рабочего дня; кроме того, при приеме кальция вечером он максимально глубоко проникает в костную ткань. Наиболее распространенная комбинация – кальций и витамин D3 – также очень важна для профилактики и лечения остеопороза, а также для молодежи, пожилых людей и беременных женщин", – Вера Кейша.

Фармацевт объясняет, что существуют питательные вещества, "несовместимые" между собой, например, витамин D, железо и цинк не следует принимать вместе с витамином Е, а кальций, магний и цинк не рекомендуется сочетать с железом.

Опасные взаимодействия лекарств

Фармацевт отмечает, что следует соблюдать особую осторожность, если ежедневно принимаете рецептурные медикаменты. Например, витамин К ослабляет действие антикоагулянтов, а витамин Е в дозах свыше 1000 мг/в день увеличивает риск внутреннего кровотечения.

Медикаменты для нормализации функции щитовидной железы нельзя принимать одновременно с кальцием, магнием и железом, поскольку они снижают эффективность лекарств. Интервал должен составлять как минимум четыре часа. Также фармацевт отметила, что пациенты нередко меняют назначенную врачом дозу по своему усмотрению, что может повлечь серьезные последствия — такое поведение ни в коем случае недопустимо.

"Проблемы также возникают в ситуациях, когда пациент лечится у нескольких специалистов и одновременно принимает слишком много лекарств. Чтобы предотвратить такую ​​ситуацию, пациент обязательно должен сообщить врачу об уже назначенных лекарствах до того, как будут выписаны новые. Риск также повышает неправильное самолечение, например, при покупке и одновременном приеме нескольких обезболивающих препаратов из одной группы", – поясняет фармацевт.

Она напоминает, что за помощью можно обратиться и в аптеки, поскольку фармацевт может помочь выбрать наиболее подходящее и эффективное решение для конкретной ситуации, а также составить правильную схему приема лекарств, чтобы их действие было максимально эффективным.

"Лучше лишний раз обратиться за советом к фармацевту, чем принимать пищевые добавки неправильно. Фармацевты также видят, что покупает пациент, и могут вовремя предупредить о возможных взаимодействиях при приеме других препаратов", – дополняет Вера Кейша.