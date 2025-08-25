Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

По словам Вэнса, президент Дональд Трамп ведет «энергичную дипломатию» и добился большего прогресса в урегулировании конфликта, чем его предшественник Джо Байден. Тем не менее переговоры с Россией остаются сложными: «Иногда кажется, что мы движемся вперед, а иногда президент выражает глубокое разочарование позицией россиян».

Среди уступок со стороны Москвы Вэнс выделил отказ от идеи формирования в Киеве марионеточного правительства и готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины. «Россия продемонстрировала гибкость в вопросах, которые ранее считала принципиальными. Они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что США будут добиваться мира дипломатическим путем, но в случае провала переговоров Вашингтон готов задействовать «рычаги давления» — в том числе торговые пошлины против партнеров России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели примет «важное решение» относительно дальнейших действий США. По его словам, речь может идти о введении «массовых санкций и тарифов» или отказе от подобных мер — в зависимости от готовности Москвы и Киева к диалогу.

На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, повестка двусторонних переговоров пока «совсем не готова». Лавров также подчеркнул, что Украина, по мнению Москвы, может «продолжать существовать» только в случае отказа от территорий, захваченных Россией.