Вчерашняя паста полезнее свежей? Учёные объяснили странный эффект

Редакция PRESS 15 января, 2026 18:40

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты когда-нибудь доедала пасту на следующий день — у нас хорошие новости. Оказывается, вчерашняя паста может быть полезнее свежей, и это не очередной TikTok-миф, а эффект, который действительно подтверждают специалисты по питанию.

Всё началось с вирусного совета в соцсетях: якобы разогретая на следующий день паста мягче влияет на уровень сахара в крови, чем только что сваренная. И, как выяснилось, в этом есть вполне рациональное зерно. 

Диетологи объясняют, в чём фокус. Когда пасту варят, её крахмал становится легкоусвояемым. Но если остудить её в холодильнике, а потом разогреть, часть этого крахмала превращается в так называемый резистентный крахмал.

А он ведёт себя почти как клетчатка:
— хуже переваривается,
— медленнее повышает уровень глюкозы,
— кормит полезные бактерии в кишечнике.

Процесс называется «ретроградация» — звучит страшно, а на деле означает простую вещь: организм получает меньше быстро усваиваемого сахара.

Исследования показывают, что охлаждённая и затем разогретая паста действительно может давать меньший скачок сахара в крови, особенно если она приготовлена al dente. Эффект заметен не у всех, но у части людей — особенно тех, кто следит за уровнем глюкозы — разница есть.

Важно, правда, не переоценивать «хак». Паста не превращается в диетический суперфуд. Только часть крахмала становится резистентной, а размер порции всё равно имеет значение.

Эксперты советуют простой алгоритм:
варить пасту al dente,
остудить и поставить в холодильник на 12–24 часа,
хорошо разогреть перед едой.

Кстати, похожий эффект наблюдается и с рисом, и с картофелем — иногда даже сильнее, чем с пастой.

Так что, возможно, вчерашний ужин — не компромисс, а скрытый бонус

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»
Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?
«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная
Американский инвестфонд подал в суд на РФ: требуют признать долги царской России

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Что пить будем? Байба Браже предложила свой напиток в ответ на вздох Кайи Каллас

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

