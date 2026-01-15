Вчерашняя паста полезнее свежей? Учёные объяснили странный эффект

Всё началось с вирусного совета в соцсетях: якобы разогретая на следующий день паста мягче влияет на уровень сахара в крови, чем только что сваренная. И, как выяснилось, в этом есть вполне рациональное зерно.

Диетологи объясняют, в чём фокус. Когда пасту варят, её крахмал становится легкоусвояемым. Но если остудить её в холодильнике, а потом разогреть, часть этого крахмала превращается в так называемый резистентный крахмал.

А он ведёт себя почти как клетчатка:

— хуже переваривается,

— медленнее повышает уровень глюкозы,

— кормит полезные бактерии в кишечнике.

Процесс называется «ретроградация» — звучит страшно, а на деле означает простую вещь: организм получает меньше быстро усваиваемого сахара.

Исследования показывают, что охлаждённая и затем разогретая паста действительно может давать меньший скачок сахара в крови, особенно если она приготовлена al dente. Эффект заметен не у всех, но у части людей — особенно тех, кто следит за уровнем глюкозы — разница есть.

Важно, правда, не переоценивать «хак». Паста не превращается в диетический суперфуд. Только часть крахмала становится резистентной, а размер порции всё равно имеет значение.

Эксперты советуют простой алгоритм:

варить пасту al dente,

остудить и поставить в холодильник на 12–24 часа,

хорошо разогреть перед едой.

Кстати, похожий эффект наблюдается и с рисом, и с картофелем — иногда даже сильнее, чем с пастой.

Так что, возможно, вчерашний ужин — не компромисс, а скрытый бонус