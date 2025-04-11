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В торговой войне ЕС может обойти США: Домбровскис обещает защиту рынка

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 17:50

Мир 0 комментариев

Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Европейский союз (ЕС) примет меры для защиты экономики блока и его компаний, если США не изменят свою агрессивную тарифную политику, заявил в пятницу комиссар ЕС по вопросам экономики, производительности, реализации и упрощения Валдис Домбровскис (Новое единство).

«Мы готовы сотрудничать с США и искать конструктивные, взаимоприемлемые решения», — сказал Домбровскис в Варшаве перед началом встречи министров финансов стран ЕС.

«Мы, конечно, также даём понять, что если не увидим движения и желания со стороны США отказаться от подобной тарифной политики, нам придётся защищать свою экономику. Нам придётся защищать свои компании», — подчеркнул он.

Комиссар также выразил мнение, что в торговой войне, начатой президентом США Дональдом Трампом, ЕС может оказаться в более выгодном положении, чем сами Соединённые Штаты.

Домбровскис примет участие в двухдневной встрече министров финансов стран ЕС, на которой будет обсуждаться нестабильная ситуация на финансовых рынках и возможные пути смягчения негативного воздействия тарифной политики Трампа на экономику ЕС, если она будет продолжена.

Тем временем президент Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, Паскаль Донохью указал на устойчивость экономики еврозоны.

«Я по-прежнему абсолютно убеждён, что экономические основы еврозоны устойчивы и надёжны», — заявил он журналистам.

Донохью отметил, что решение Трампа отложить введение повышенных тарифов даёт Брюсселю возможность вести переговоры с Вашингтоном и «найти альтернативный путь, который не приведёт нас всех в мир с низким ростом, высокой инфляцией и множеством рисков, способных поставить под угрозу достигнутый в последние годы прогресс».

В среду Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных таможенных тарифов, установив базовую ставку 10% для всех стран, кроме Китая. Для ЕС предполагался тариф в 20%.

В свою очередь, в четверг и ЕС сообщил, что также на 90 дней откладывает введение ответных тарифов на импорт из США.

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