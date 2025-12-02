В скорлупе и очищенные: откуда к нам везут грецкие орехи?

Родина грецких орехов – Северная Индия. На Руси они появились в XII-XIII веках, когда были налажены тесные контакты с Византией. Именно оттуда прибывали орехи, которые именовали «греческие». Тогда многие продукты, поступающие из той части света, так называли. Достаточно вспомнить хотя бы гречку.

А еще на Руси греческие орехи именовали «царскими» и «волошскими» (Валахия – юг современной Румынии, откуда они также поступали). И лишь к концу XIX века название «грецкие орехи» стало в русском языке доминирующим.

Сегодня самые большие мировые плантации грецкого ореха - в США и Китае. Но если Поднебесная выращивает эту культуру для собственного потребления, то американские орехи (а конкретно – калифорнийские) чаще всего встречаются на прилавках латвийских торговых сетей. Можно увидеть у нас и польские. Они преобладают на рынках. Причем как в скорлупе, так и очищенные.

Есть покупатели, которые предпочитают очищенные орехи: с ними меньше возни. Их не нужно колоть, потом доставать содержимое из скорлупы... Тем более и объемы колотых орехов сегодня (особенно на рынках) можно купить самые разные – от сотен граммов до килограммов.

Однако диетологи рекомендуют покупать орехи именно в скорлупе. Неизвестно, через сколько рук прошли орехи очищенные.

Конечно, при промышленном производстве никто не колет их вручную - существует специальное оборудование, позволяющее очищать орехи от скорлупы механически. Плоды закладывают в специальную емкость, а потом под мощным прессом скорлупа лопается. Затем расколотые образцы отправляются на калибровку – они проходят через дробильное сито для разделения полученных ядер на фракции.

И все же ручной труд на этой стадии неизбежен - какими бы умными ни были машины. Потому что, прежде чем отправлять содержимое ореха на фасовку, его необходимо очистить от мелких кусочков скорлупы, перегородок, пыли…

Чем поможет духовка

Если все же вы решили покупать очищенные орехи, то следите, чтобы их ядра не были сморщенными. Выбирайте объемные. Измельченные плоды покупать вообще нельзя: продавец таким способом может скрывать недоброкачественный товар. Не стоит покупать очищенные орехи на открытых прилавках, ведь они, как и любой другой продукт, отлично впитывают в себя пыль, выхлопные газы и могут быть заражены болезнетворными микроорганизмами.

Медики советуют перед тем, как есть купленные очищенные орехи, на 5-7 минут отправить их в духовку. Чтобы избежать проблем с пищеварением, которые могут вызвать грязные ядра. Дома ядра хранят в герметичной стеклянной или жестяной таре в темном и прохладном месте. Нельзя долго хранить очищенные орехи в полиэтиленовом пакете, так как отсутствие вентиляции приведет к их загниванию.

Срок хранения при комнатной температуре составляет около двух недель. Если нужно сохранить орехи на более длительный срок, то их упаковывают в плотные полиэтиленовые пакеты, герметично запаивают и убирают в морозильную камеру. Чтобы они не впитали в себя посторонние запахи, их хранят отдельно от других продуктов, особенно сильно пахнущих. Так они могут сохраняться до одного года...

Жадный орех

И все же более популярны (во всяком случае, в Латвии) грецкие орехи неочищенные – в скорлупе. Какие здесь тонкости при покупке и на что обращать внимание?

Наверняка вам попадался орех с толстой скорлупой, которую очень трудно расколоть. Случается, что даже металлический орехокол не выдерживает и ломается. И скорлупа у него обычно не трескается пополам, как у обычных плодов, а крошится на мелкие кусочки. А внутри оказывается толстая перегородка, вросшая в ядро.

Это так называемый жадный орех. Обычно он вызревает на менее освещенной стороне дерева и считается браком, подлежащим уничтожению. Но производители зачастую и его отправляют в продажу. Отличить такой орех можно по весу - он куда тяжелее обычных экземпляров. Покупать такие плоды однозначно не стоит...

Как увеличивают вес

Во время сбора орехи имеют около 40% влажности. Многое зависит от сорта и периода, когда они были собраны. Чтобы плоды не испортились, их обязательно моют, убирают лишнюю влагу и расстилают тонким слоем на стеллажах с решеткой для просушки. В таком виде орехи сушат при низкой влажности и комнатной температуре около 30 дней, а то и дольше, пока влажность не уменьшится до 15–20%.

Недобросовестные продавцы замачивают орехи на несколько часов в воде непосредственно перед продажей, чтобы увеличить их вес. Эти махинации легко распознать по запаху. Возьмите горсть орехов и принюхайтесь: замоченные будут иметь специфический запах сырости, очень похожий на запах не развешенного вовремя белья после стирки...

Иногда старые орехи моют с отбеливателем, чистят и заново сушат, лишь бы продать. Но даже от них исходит запах сырости, прелости и плесени (особенно если расколоть), который указывает на то, что орехи неправильно хранили и сушили.

Свежие орехи обладают светлой скорлупой, они не тяжелые и не легкие по весу, и если орешек потрясти - нет никакого звука. Если же скорлупа повреждена, на ней есть пятна, следы плесени, грибка или болезни, то со 100-процентной вероятностью можно сказать, что такой орех заражен и внутри. Даже если вы обнаружили в корзине один-два плохих ореха, в очень короткие сроки бактерии испортят всю партию...

мотайте на ус

* Исследования, проведенные в США, Австралии, Новой Зеландии, Испании и Израиле, показали, что две-три порции грецких орехов в день снижают уровень холестерина в достаточной степени, чтобы уменьшить риск ишемической болезни сердца.

* Грецкие орехи содержат много витаминов группы B (В1, В5, В 6). Они способны повысить количество энергии в организме. А когда вы полны энергии, у вас больше шансов начать активно двигаться и сжигать калории!

* Грецкие орехи обладают высокой калорийностью, поэтому ученые и диетологи расходятся во мнении, сколько их можно съедать в день. Усредненная норма – 40-50 г.

* Замачивание грецких орехов помогает снизить уровень плохого холестерина в организме и такие орехи легче перевариваются по сравнению с обычными, сухими. Для этого просто замочите 2-4 ядрышка грецкого ореха на ночь в 1 стакане воды и съешьте перед завтраком утром...

кстати

Грецкие орехи выращивают и в Латвии. И не только для себя, но и на рынок.

Самые большие плантации грецкого ореха в стране - в Кулдигском крае, в Букмеки: 8,5 гектара. Хозяин начал серьезно заниматься этим четыре года назад, продолжив дело, начатое отцом. Сейчас он считает себя своеобразным послом грецкого ореха: убежден, что в нашей стране стоит развивать его выращивание как коммерческое направление.

По словам плантатора, грецкие орехи, которые растут в Латвии и других северных странах, слаще, потому что зимой им приходится выживать. Из-за холода дерево накапливает больше витаминов и минералов - и в результате орех получается более сладким. Эти орехи лучшего качества - не такие, как в южной Калифорнии или Чили, где орехи никогда не видели снега и могут быть с легкой горчинкой...

Илья ДИМЕНШТЕЙН