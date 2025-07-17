В Сейме тихо протащили закон, который повысит цены на топливо: кому сказать спасибо. СПИСОК

«Эти 49 депутатов проголосовали за то, чтобы с 1 января следующего года топливо подорожало. Один воздержался, чтобы обеспечить кворум для принятия закона.

До 2030 года цена вырастет как минимум на 40 центов — плюс акциз, плюс НДС.

Это чистой воды афера, за которую проголосовала коалиция. Даже Европа от нас не требует таких жёстких мер уже со следующего года!», — написала Петравича, прикрепив список голосовавших и воздержавшегося.

Интересно, что на эту тему также высказался и бывший министр транспорта и экономики Янис Витенбергс (Нацблок). Его публикация проливает свет на детали законопроекта, а также на то, как его "по-тихому протащили".

«Почти незаметно, буквально накануне праздника Лиго, Сейм Латвии во втором чтении утвердил важные поправки к Закону о транспортной энергетике, инициированные Министерством климата и энергетики. Документ продолжает продвигаться вперёд, но в обществе о его последствиях по-прежнему известно крайне мало.

В то время как такие страны ЕС, как Германия и Италия, выступают против чрезмерно амбициозных климатических целей и требуют их пересмотра, Латвия спешит занять место "передовика".

Такая "решимость" и "рвение", по расчётам, обойдутся латвийским жителям и предпринимателям примерно в 700 миллионов евро дополнительных расходов на топливо до 2030 года. И всё это — несмотря на вероятность того, что климатические цели на уровне ЕС могут быть пересмотрены!

Данные поправки уже сейчас можно смело назвать "OIK-2", ведь к рыночной цене топлива в ближайшие годы добавится ещё 30-40 центов за литр. Кто-то из бизнеса, конечно, на этом заработает. Но общество в целом — проиграет. Пострадает и конкурентоспособность латвийских предпринимателей.

Представители министерства на заседании комиссии признали, что рост цен будет происходить постепенно, чтобы "люди успели привыкнуть"", - отметил Витербергс.

О серьезных последствиях принятия поправок к закону на днях предупредила и Latvijas Zaļā Partija:

Brīdinājums: Saeimā virza likumu, kas līdz 2030. gadam paaugstinās degvielas cenu par vismaz 40 centiem, aizbildinoties ka tas ienesīs Latviju klimatneitralitātē...



Tas nav nedz zaļi, nedz arī gudri... pic.twitter.com/6B0JaepUq6 — Latvijas Zaļā Partija (@ZalaPartija) July 8, 2025

«Предупреждение: в Сейме продвигается закон, который до 2030 года повысит цену на топливо как минимум на 40 центов под предлогом, что это приведет Латвию к климатической нейтральности... Это ни зелено, ни умно», — напиcали они в Твиттере/X.