В Румынии российский дрон попал в многоэтажку (ВИДЕО)

В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, в результате чего возник пожар в квартире на уровне 10 этажа. В Минобороны Румынии заявили, что речь идет о российском БПЛА.

Согласно сообщению в соцсети Facebook Службы экстренного реагирования Румынии, весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы, пожар потушен.

В пятницу министерство иностранных дел Румынии обвинило Россию в «серьезной и безответственной эскалации» после того, как беспилотник попал в многоквартирный дом в румынском городе Галац недалеко от границы с Украиной, сообщает русская служба Би-би-си.

«Этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства. В МИД добавили, что Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и «запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам».

