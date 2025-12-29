В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Речь идёт о так называемых зомби-червях — Osedax. Эти странные организмы поедают кости мёртвых китов и запускают целую цепочку жизни на морском дне. Но в одном из крупнейших экспериментов они… так и не появились.

Учёные из University of Victoria опустили кости горбатого кита на глубину почти километра у побережья Британской Колумбии и наблюдали за ними 10 лет. Обычно Osedax заселяют такие «китовые кладбища» довольно быстро. Но за десятилетие видеонаблюдений — ни одного червя.

И это плохой знак.

Зомби-черви уникальны: у них нет рта, кишечника и ануса. Вместо этого они вгрызаются в кость корнями, внутри которых живут бактерии. Именно эти микробы извлекают питательные вещества, поддерживая самого червя и создавая условия для других видов.

По сути, Osedax — инженеры экосистемы. Если они исчезают, процесс разложения костей замедляется, а целая пищевая сеть может не запуститься.

Почему они не пришли?

По словам исследователей, причина может быть в низком уровне кислорода. Эксперимент проходил в каньоне Баркли — зоне, где кислорода и так мало. Но теперь такие зоны расширяются из-за потепления океана.

Когда мёртвый кит опускается на дно, возникает так называемый «китовый падёж» — редкий, но крайне важный источник пищи для глубинных организмов. Эти «острова жизни» связывают экосистемы на сотни километров. Если они перестают работать — нарушается вся система.

Учёные предупреждают: если зомби-черви не могут колонизировать новые китовые кости, связь между глубинными экосистемами разрывается, а это уже путь к утрате видов.

Проблемы заметили и у других «строителей» морского дна — моллюсков, разрушающих древесину. Они всё ещё есть, но действуют намного медленнее, чем в водах с нормальным уровнем кислорода.

Исследователи говорят прямо:расширение зон с дефицитом кислорода может разрушить целые экосистемы, которые мы почти не видим — но от которых зависит океанская жизнь.

Зомби-черви исчезли без следа.