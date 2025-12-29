Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Речь идёт о так называемых зомби-червях — Osedax. Эти странные организмы поедают кости мёртвых китов и запускают целую цепочку жизни на морском дне. Но в одном из крупнейших экспериментов они… так и не появились.

Учёные из University of Victoria опустили кости горбатого кита на глубину почти километра у побережья Британской Колумбии и наблюдали за ними 10 лет. Обычно Osedax заселяют такие «китовые кладбища» довольно быстро. Но за десятилетие видеонаблюдений — ни одного червя.

И это плохой знак.

Зомби-черви уникальны: у них нет рта, кишечника и ануса. Вместо этого они вгрызаются в кость корнями, внутри которых живут бактерии. Именно эти микробы извлекают питательные вещества, поддерживая самого червя и создавая условия для других видов.

По сути, Osedax — инженеры экосистемы. Если они исчезают, процесс разложения костей замедляется, а целая пищевая сеть может не запуститься.

Почему они не пришли?
По словам исследователей, причина может быть в низком уровне кислорода. Эксперимент проходил в каньоне Баркли — зоне, где кислорода и так мало. Но теперь такие зоны расширяются из-за потепления океана.

Когда мёртвый кит опускается на дно, возникает так называемый «китовый падёж» — редкий, но крайне важный источник пищи для глубинных организмов. Эти «острова жизни» связывают экосистемы на сотни километров. Если они перестают работать — нарушается вся система.

Учёные предупреждают: если зомби-черви не могут колонизировать новые китовые кости, связь между глубинными экосистемами разрывается, а это уже путь к утрате видов.

Проблемы заметили и у других «строителей» морского дна — моллюсков, разрушающих древесину. Они всё ещё есть, но действуют намного медленнее, чем в водах с нормальным уровнем кислорода.

Исследователи говорят прямо:расширение зон с дефицитом кислорода может разрушить целые экосистемы, которые мы почти не видим — но от которых зависит  океанская жизнь.

Зомби-черви исчезли без следа.

Главные новости

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

