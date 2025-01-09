В Латвии зарегистрирована вспышка пневмонии: симптомы

Как указали в центре, такой уровень не регистрировался по крайней мере десять последних сезонов гриппа и отчасти связан с распространением пневмонии, вызванной микоплазмой. Наибольшая заболеваемость пневмонией наблюдается среди детей в возрасте до 14 лет.

В свою очередь метапневмовирус человека (HMPV) ежегодно регистрируется в Латвии и других странах во время сезонного подъема заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей. В настоящее время данные Национальной микробиологической лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы свидетельствуют о спорадических случаях этого вируса в стране.

В конце прошлого года доля случаев HMPV немного увеличилась - с 0,4% в начале декабря до 2,4% в конце месяца, а в первую неделю января снизилась до 0,4%. Симптомы HMPV схожи с клиническими проявлениями других сезонных вирусов и обычно проявляются как кашель, насморк и недомогание.

Данные мониторинга показывают, что в настоящее время преобладающей инфекцией в Латвии является сезонный грипп, который обнаруживается в 20% исследованных образцов. Далее следуют микоплазменная пневмония - 13,8% случаев, "Covid-19" - 5,1% случаев, а распространенность других сезонных вирусов, таких как риновирус, аденовирус и бокавирус, составляет менее 2%. По данным ЦПКЗ, в настоящее время в Латвии преобладает вирус гриппа А, на который приходится 87,5% случаев заболевания.

Как и в предыдущие годы, острые инфекции верхних дыхательных путей чаще всего встречаются у детей до 14 лет. Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Риге.

С начала сезона ЦПКЗ получил из медицинских учреждений сообщения о четырех случаях смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Все пациенты были старше 60 лет и имели несколько сопутствующих заболеваний.

С середины декабря в Латвии наблюдается снижение заболеваемости "Covid-19", и к концу года она составила 5,1%. В то же время из медицинских учреждений продолжают поступать сообщения о смерти зараженных "Covid-19" пациентов. В первую неделю этого года ЦПКЗ получил информацию о шести случаях смерти с подтвержденным "Covid-19", а с начала сезона зарегистрировано 78 случаев смерти пациентов с "Covid-19".

В целом, как отмечает ЦПКЗ, эпидемиологическая ситуация в Латвии соответствует сезонным особенностям.