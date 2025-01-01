В Латвии запрещены табачные изделия с ароматизаторами, а курение разрешено с 20 лет

Сохранено право продавцов в возрасте от 18 до 20 лет продавать табачные изделия покупателям не моложе 20 лет.

В качестве исключений среди жидкостей для электронных курительных приборов и заменителей табака будут разрешены к продаже ароматизаторы, воссоздающие запах или вкус табака.

Установлен запрет на продажу табачных изделий, продуктов-заменителей табака, электронных курительных устройств и емкостей для их заполнения потребителю, а потребителям - запрет на их приобретение - посредством дистанционных средств связи, в том числе за пределами территории страны-участницы Европейского союза или государства европейской экономической зоны.

В законе указано, что Служба государственных доходов (СГД) и Инспекция здравоохранения вправе осуществлять отбор образцов табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов, емкостей для заполнения и новых табачных изделий в местах торговли и на складах акцизных товаров.

Впредь это право СГД и Инспекции здравоохранения распространяется и на образцы заменителей табака.

СГД также определено право конфисковывать отправленные из третьих стран коммерческими почтовыми отправлениями табачные изделия, заменители табака, электронные курительные приборы и емкости для их заполнения, получателем которых является физическое лицо.

Государственная полиция и полиция самоуправлений будут следить за соблюдением запретов на продажу указанных в законе изделий, в том числе заменителей табака.

Одновременно запрещены производство и продажа табачных изделий и других курительных продуктов, визуально напоминающих сладости, снеки и игрушки.

Кроме того, поправками к закону закреплены требования, которым должны соответствовать заменители табака, чтобы их можно было выпускать на рынок, в том числе требования к составу, правила оформления упаковки и информация, которую нужно добавить к продуктам.

Помимо этого, установлен штраф за нарушения регулирования по обороту заменителей табака, таких как их приобретение в интернете, и запрет на курение в игорных заведениях.

Установлено, что максимальная концентрация никотина в табакозаменителе не должна превышать четырех миллиграммов на грамм.

В законе также уточнено, что запрещено продавать предназначенные для курения табачные изделия, в состав которых входят ментол, его аналоги и гераниол.

Законом ужесточены штрафы за нарушения оборота табачной продукции. За продажу табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов или емкостей для их заполнения лицам моложе 20 лет будет выписываться штраф продавцу от 280 до 700 евро, а юридическому лицу - от 700 до 7100 евро. До сих пор за продажу этих продуктов не достигшим 18 лет лицам к продавцу можно было применить штраф от 280 до 350 евро, а к юридическому лицу - от 700 до 1400 евро.

В законе также говорится, что запрещено выпускать на рынок самогаснущие сигареты, не отвечающие требованиям по горению и пожарной безопасности.