Обнародованная на этой неделе Еврокомиссией информация свидетельствует о том, что в Латвии литр бензина 95-й марки на неделе с 6 по 12 мая стоил в среднем 1,523 евро. На предшествовавшей ей неделе средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,502 евро за литр, а еще неделей раньше - 1,546 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 1,455 евро за литр. На предшествовавшей ей неделе цена дизельного топлива составляла 1,428 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,484 евро за литр.

Как сообщалось, рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был побит в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены на дизтопливо был побит с 21 по 27 июня и составил 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия еженедельно собирает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.