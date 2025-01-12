В Латвии ночью температура может упасть до -12 градусов

Будет дуть северный и северо-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье в начале ночи - порывами до 15 м/с, во второй половине ночи ветер утихнет.

Ночь будет холодной: на большей части территории Латвии температура воздуха снизится до -7...-12 градусов, в прибрежных районах - от -1 до -6 градусов, лишь местами на морском побережье столбик термометра не опустится ниже нуля.

В Риге ночью будет преимущественно ясная погода, без осадков. Будет дуть северный и северо-западный ветер, от слабого до умеренного, в начале ночи - порывы до 14 м/с. Температура воздуха достигнет -4...-6 градусов.

В понедельник, 13 января, солнце время от времени будут закрывать облака, но осадков не ожидается.

Будет дуть западный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье он усилится до умеренно сильного, скорость при порывах достигнет 15-18 м/с. Температура воздуха повысится до +1...-3 градусов, в прибрежных районах - до +1...+4 градусов.

В Риге небо с утра закроют облака, днем временами оно прояснится. Ветер - западный и юго-западный, от слабого до умеренного. В столице днем потеплеет до 0...+1 градуса.