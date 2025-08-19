В Латвии безработица замерла: 6,5% — лето спасло статистиков

По сравнению с июлем прошлого года показатель снизился на 0,2 процентного пункта. В стране насчитывалось 62,3 тысячи безработных — на 200 меньше, чем в июне, и на 1400 меньше, чем годом ранее. Среди женщин уровень безработицы составил 6,2%, среди мужчин — 6,9%.

Экономисты отмечают, что сезонный фактор играет заметную роль: лето традиционно приносит больше временных рабочих мест, а статистика улучшается на фоне отпусков и строительного сезона. Во втором квартале уровень безработицы составил 6,7% — на 0,7 пункта ниже, чем в начале года.

«Рынок труда пока удерживает баланс, но демографическое давление никуда не исчезло. Рабочих рук становится меньше, и в долгосрочной перспективе это главный риск», — поясняют эксперты. При этом рост оборонных проектов и строительных заказов поддерживает высокий спрос на работников в отдельных секторах.

По данным Госагентства занятости, зарегистрированная безработица в июле составила 5%, что также на 0,2 пункта ниже прошлогоднего уровня.