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В Латвии 49% сотрудников почти никогда не получают слов благодарности от начальства: исследование

© LETA 6 марта, 2025 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии 49% работников редко или никогда не получают слов благодарности от своего непосредственного руководителя, сообщили представители исследовательской компании Kantar со ссылкой на данные проведенного исследования.

Среди них 35% редко получают слова похвалы от своего непосредственного руководителя, а 14% — никогда.

В то же время 43% сотрудников получают слова благодарности от своего непосредственного руководителя часто (29%) или даже регулярно (14%).

Тот факт, что они редко или никогда не получают слов благодарности от своего непосредственного руководителя, в среднем чаще признают сотрудники с большим стажем на текущей работе (11–15 лет), работающие в горнодобывающей и карьерной промышленности, а также в секторе водоснабжения, работающие в сельской местности, работающие 41 и более часов в неделю, а также оценивающие свою рабочую нагрузку как слишком высокую, сотрудники, которые в целом недовольны своей текущей работой и не чувствуют, что их ценят как сотрудников.

На то, что они часто или даже регулярно получают слова благодарности от своего непосредственного руководителя, в целом чаще указывали сотрудники, которые описывают свою рабочую нагрузку как адекватную, те, кто в настоящее время работает в «гибридном» режиме, те, кто занят в сфере информационно-коммуникационных услуг, а также те, кто в целом удовлетворен своей текущей работой и кто также чувствует себя ценным сотрудником.

Данные исследований показывают, что 62% сотрудников говорят слова признательности своим коллегам часто (46%) или даже регулярно (16%), тогда как 31% признались, что говорят их редко (27%) или даже никогда (4%).

Исследование показало, что сотрудники с высшим образованием в этом году часто или даже регулярно говорили слова признательности своим коллегам, значительно чаще, чем год назад, понимая роль и важность положительной обратной связи.

Женщины, сотрудники с высшим образованием, руководители высшего и среднего звена, сотрудники, работающие в «гибридном» режиме работы, сотрудники, получающие слова благодарности от своего непосредственного руководителя, а также чувствующие, что их ценят как сотрудников, относительно чаще указывали, что они часто или даже регулярно говорят слова благодарности своим коллегам.

В среднем сотрудники со средним образованием, рабочие, работники сферы водоснабжения и административных служб, занятые в производстве, те, кто в целом недоволен своей текущей работой и кто сам не чувствует себя ценным сотрудником, редко или никогда не говорят слова признательности своим коллегам.

Исследование Kantar показывает, что 63% работников в Латвии в целом чувствуют, что их ценят как сотрудников, а 25% — нет.

Исследование также пришло к выводу, что доля сотрудников, которые чувствуют, что их признают и ценят как сотрудников, в этом году снизилась: в прошлом году 67% чувствовали, что их ценят как сотрудников, а в этом году так считают 63%.

Данные показывают, что сотрудники с высоким (1501 евро и более) личным доходом, сотрудники с длительным стажем на текущем месте работы (16 лет и более), те, кто оценивает свою рабочую нагрузку как слишком высокую, сотрудники, работающие в режиме «гибридной работы», сотрудники, которые в целом удовлетворены своей текущей работой, и те, кто ежедневно получает слова признательности и благодарности за свою работу от своего непосредственного руководителя, относительно более склонны чувствовать себя ценными как сотрудники.

В свою очередь, о чувстве недооцененности чаще сообщают сотрудники, которые работают 41 и более часов в неделю, которые оценивают свою рабочую нагрузку как слишком высокую, сотрудники, которые в целом чувствуют неудовлетворенность своей текущей работой и которые не получают ежедневных слов благодарности за свою работу от своего непосредственного руководителя.

Исследование по различным вопросам управления персоналом и рынка труда проводилось исследовательской и консалтинговой компанией Kantar с 11 по 17 февраля 2025 года, в ходе которого через интернет было опрошено 900 работников по всей Латвии.

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