Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 6. Февраля Завтра: Dace, Darta, Dora
Доступность

В крупных городах погаснут светофоры: страна готовится к синхронизации электросети

© LETA 6 февраля, 2025 18:23

Важно 0 комментариев

В связи с отключением стран Балтии от российской энергосети и подключением к общей европейской энергосистеме в нескольких городах Латвии планируется отключить светофоры, выяснило агентство LETA.

Комиссия по гражданской обороне Резекне приняла решение отключить светофоры в городе с пятницы, 7 февраля, 20:00 до субботы, 8 февраля, 17:00, чтобы предотвратить любые технологические риски в работе светофорной системы. Самоуправление призывает участников дорожного движения в этот период ориентироваться на дорожные знаки и быть особенно внимательными на дорогах.

Управление коммунального хозяйства Даугавпилса также сообщает, что 7 февраля в 22:00 будут отключены все светофоры в городе, а также возможны сбои в системе городского освещения. Управление призывает жителей и водителей быть осторожными на нерегулируемых перекрестках и в менее освещенных местах.

В свою очередь, предприятие SIA Daugavpils ūdens подготовило резервные генераторы для обеспечения водоснабжения и канализационных услуг, особенно для объектов критической инфраструктуры. Также подготовлены резервуары, которые при необходимости будут наполнены питьевой водой и размещены в местах с нарушенным централизованным водоснабжением.

Компания SIA Daugavpils siltumtīkli приняла необходимые меры для поддержания работоспособности системы теплоснабжения и технического оборудования в случае перебоев с электроэнергией. Проведены осмотры тепловых станций, разработан план действий на случай чрезвычайных ситуаций, а дежурные специалисты будут следить за ситуацией и при необходимости оперативно реагировать.

Специалисты SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums в выходные дни будут работать в режиме повышенной готовности, обеспечивая доступность аварийной службы и телефонов экстренной связи. Особое внимание уделяется домам с лифтами, и жителям рекомендуется по возможности избегать их использования в выходные. Руководство предприятия также поясняет, что в домах с электрическими системами открывания дверей проблем возникнуть не должно, так как в случае перебоев с электроэнергией замки автоматически разблокируются.

SIA Daugavpils satiksme и SIA Daugavpils autobusu parks, готовясь к синхронизации энергосетей, подготовят дополнительные автобусы, заправят их топливом и зарядят, чтобы в случае перебоев с электроснабжением обеспечить дополнительные рейсы общественного транспорта вместо трамваев.

Также самоуправление Елгавы совместно с ответственными учреждениями разработало план действий для обеспечения бесперебойной работы городской инфраструктуры в случае перебоев с электроэнергией во время процесса синхронизации. Жителей города призывают в темное время суток в выходные брать с собой заряженный мобильный телефон и фонарик, а также носить светоотражатели на одежде.

При необходимости сотрудники муниципальной полиции и земессарги будут готовы регулировать движение на наиболее загруженных перекрестках города.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и подключатся к общей европейской энергосети, которая по мощности генерации в три раза превосходит российскую энергосистему. Это крупнейший проект в сфере энергетической независимости и безопасности региона, реализуемый совместными усилиями операторов систем передачи электроэнергии Латвии, Эстонии и Литвы. Подключению к европейской энергосистеме предшествовала 15-летняя подготовка, направленная на обеспечение стабильности работы электроэнергетической системы.

Февраль выбран для перехода, так как в этот период в регионе выше уровень производства электроэнергии и ниже вероятность экстремальных погодных условий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 60 реакций
Комментарии (0) 60 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пугливый, в руки не идёт: в Пурвциемсе ловят робот-пылесос. ФОТО

Важно 21:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Читать
Загрузка

Латвия вводит новые правила безопасности на авиарейсах: что нужно знать

Важно 21:24

Важно 0 комментариев

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Читать

Сами создали, сами распространяют: в аптеки поступил буклет с памятками о действиях при ЧС

Важно 21:03

Важно 0 комментариев

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

Читать

Новые подробности по делу о смерти Тиммы: некий господин «Б» дергает за ниточки?

Выбор редакции 21:01

Выбор редакции 0 комментариев

Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

Читать

Лиана Ланга в этом году пышно отметит 23 февраля. ФОТО

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Иронично, что у идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги день рождения приходится на 23 февраля (в СССР - День Советской армии и Военно-морского флота). И в этом году поэтесса и политик отметит юбилей - 65 лет и войдёт в пенсионный возраст.

Иронично, что у идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги день рождения приходится на 23 февраля (в СССР - День Советской армии и Военно-морского флота). И в этом году поэтесса и политик отметит юбилей - 65 лет и войдёт в пенсионный возраст.

Читать

У следователей и прокуроров «могли возникнуть разногласия»: почему застряло дело о полетах Кариньша

Новости Латвии 20:09

Новости Латвии 0 комментариев

В уголовном процессе о возможном разбазаривании средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша возникли разногласия между сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего был заменен надзирающий прокурор, сообщил руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме в передаче "В пункте пересечения" на Латвийском радио.

В уголовном процессе о возможном разбазаривании средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша возникли разногласия между сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего был заменен надзирающий прокурор, сообщил руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме в передаче "В пункте пересечения" на Латвийском радио.

Читать

Автобусный перевозчик задумывается об отмене регулярных рейсов в Россию. В чем причина?

Бизнес 20:04

Бизнес 0 комментариев

Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".

Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".

Читать