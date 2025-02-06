В крупных городах погаснут светофоры: страна готовится к синхронизации электросети

Комиссия по гражданской обороне Резекне приняла решение отключить светофоры в городе с пятницы, 7 февраля, 20:00 до субботы, 8 февраля, 17:00, чтобы предотвратить любые технологические риски в работе светофорной системы. Самоуправление призывает участников дорожного движения в этот период ориентироваться на дорожные знаки и быть особенно внимательными на дорогах.

Управление коммунального хозяйства Даугавпилса также сообщает, что 7 февраля в 22:00 будут отключены все светофоры в городе, а также возможны сбои в системе городского освещения. Управление призывает жителей и водителей быть осторожными на нерегулируемых перекрестках и в менее освещенных местах.

В свою очередь, предприятие SIA Daugavpils ūdens подготовило резервные генераторы для обеспечения водоснабжения и канализационных услуг, особенно для объектов критической инфраструктуры. Также подготовлены резервуары, которые при необходимости будут наполнены питьевой водой и размещены в местах с нарушенным централизованным водоснабжением.

Компания SIA Daugavpils siltumtīkli приняла необходимые меры для поддержания работоспособности системы теплоснабжения и технического оборудования в случае перебоев с электроэнергией. Проведены осмотры тепловых станций, разработан план действий на случай чрезвычайных ситуаций, а дежурные специалисты будут следить за ситуацией и при необходимости оперативно реагировать.

Специалисты SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums в выходные дни будут работать в режиме повышенной готовности, обеспечивая доступность аварийной службы и телефонов экстренной связи. Особое внимание уделяется домам с лифтами, и жителям рекомендуется по возможности избегать их использования в выходные. Руководство предприятия также поясняет, что в домах с электрическими системами открывания дверей проблем возникнуть не должно, так как в случае перебоев с электроэнергией замки автоматически разблокируются.

SIA Daugavpils satiksme и SIA Daugavpils autobusu parks, готовясь к синхронизации энергосетей, подготовят дополнительные автобусы, заправят их топливом и зарядят, чтобы в случае перебоев с электроснабжением обеспечить дополнительные рейсы общественного транспорта вместо трамваев.

Также самоуправление Елгавы совместно с ответственными учреждениями разработало план действий для обеспечения бесперебойной работы городской инфраструктуры в случае перебоев с электроэнергией во время процесса синхронизации. Жителей города призывают в темное время суток в выходные брать с собой заряженный мобильный телефон и фонарик, а также носить светоотражатели на одежде.

При необходимости сотрудники муниципальной полиции и земессарги будут готовы регулировать движение на наиболее загруженных перекрестках города.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и подключатся к общей европейской энергосети, которая по мощности генерации в три раза превосходит российскую энергосистему. Это крупнейший проект в сфере энергетической независимости и безопасности региона, реализуемый совместными усилиями операторов систем передачи электроэнергии Латвии, Эстонии и Литвы. Подключению к европейской энергосистеме предшествовала 15-летняя подготовка, направленная на обеспечение стабильности работы электроэнергетической системы.

Февраль выбран для перехода, так как в этот период в регионе выше уровень производства электроэнергии и ниже вероятность экстремальных погодных условий.