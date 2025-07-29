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В Кремле «приняли к сведению» объявленный Трампом ультиматум

© Deutsche Welle 29 июля, 2025 20:19

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В ответ на заявление Трампа о новом сроке в 10-12 дней пресс-секретарь президента РФ заявил о приверженности России к мирному процессу. Подтверждений стремления к миру в Украине Кремль не привел.

В Кремле "приняли к сведению" заявление президента США Дональда Трампа о сокращении до 10-12 дней данного им срока для прекращения войны против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 29 июля.

Одновременно он указал, что Россия продолжает войну против соседней страны. Никаких дальнейших деталей и подтверждений стремления РФ к миру Песков не привел.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Трампа о нежелании продолжать телефонные переговоры с Путиным представитель Кремля указал, что "хотел бы избежать каких-то оценок". Он также отметил, что вопрос о возможной встрече российского и американского президентов "как не стоял в предметном плане, так и не стоит".

Накануне Трамп заявил, что у Путина есть еще 10-12 дней для прекращения войны против Украины, сократив тем самым предоставленный ранее Путину 50-дневный срок для достижения договоренности. "Я собираюсь ввести новый дедлайн в 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - подчеркнул американский лидер в Шотландии.

Ранее в тот же день Трамп указал, что "очень разочарован в президенте Путине". "Мы уже много раз думали, что договорились. А потом президент Путин начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу вроде Киева, убивает много людей в доме престарелых или где-то еще. И повсюду на улице лежат тела", - добавил глава Белого дома.

В середине июля Трамп дал Путину 50 дней для достижения соглашения о мире в Украине. Если этого не произойдет, то США введут вторичные пошлины в размере 100% против торговых партнеров РФ, указал президент Соединенных Штатов на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Я использую торговлю для многих целей, - добавил Трамп. - Она отлично подходит для прекращения войн".

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