В интернете продают водительские права; покупатель может остаться без денег и в придачу получить срок

Назвать точную сумму, чтобы получить водительское удостоверение законным путем, точно нельзя. Она будет зависеть от количества занятий с инструктором и количества попыток, которые потребуются для сдачи. И это времязатратный процесс.

Тем временем в распоряжении программы 4.studija Латвийского телевидения оказалась информация о том, что в "Фейсбуке" опубликовано объявление, автор которого предлагает "получить водительские права менее чем за семь дней по доступной цене".

В профиле этой страницы указано: "Добро пожаловать в наши услуги. Мы получили разрешение на выдачу водительских прав. Полностью безопасно". Также утверждается, что предлагающие права работают в компании LV Vadītāja apliecība CSDD. В разделе об образовании указано: "Оригинальные водительские права и регистрация".

Признаки мошенничества — просто налицо на каждом шагу, но у этой страницы — 62 подписчика. Для убедительности добавлены три фотографии. Одна из них выглядит очень реалистично. Впрочем, выяснилось, что изображение украдено с сайта одной из латвийских автошкол - это фото ее выпускников.

Если кликнуть на место работы, указанное в фальшивом профиле, можно попасть на схожий — не менее подозрительный — профиль. Там можно найти и ссылку на сайт, который изначально заполнен на латышском языке, но затем все записи сделаны на литовском. На этом портале пользователям предлагается купить водительские права, якобы официально зарегистрированные в CSDD. Ценник на права для управления мотоциклом (категории А) составляет 550 евро, а самые дорогие — на категорию D, для управления общественным транспортом — 1150 евро.

Попытка журналистов позвонить по указанному номеру успехом не увенчалась, но ответ на электронное письмо на английском языке пришел в течение часа:

"Общие издержки составляют 800 евро независимо от категории. Чтобы все это сделать, необходимо отправить всю необходимую документацию и внести депозит в размере 400 евро, чтобы мы могли начать и завершить работы. Права будут добавлены в специальную базу данных в течение четырех рабочих дней. После этого нужно внести оставшуюся сумму, чтобы права были доставлены на дом", — говорится в письме.

Мошенники прислали и образец прав — правда, прошлой серии выпуска. Все выглядит достоверно, однако фотография сделана под неправильным углом. Также мошенники поинтересовались, умеет ли потенциальный клиент водить.

Объявления о возможности покупки водительских прав можно найти не только в "Фейсбуке", но и в "Телеграме". Правда, похоже на то, что эти группы уже прекратили деятельность. Впрочем, ранее люди действительно покупали такие «водительские удостоверения» — и даже не скрывались за анонимными профилями. Есть случаи, когда люди платили деньги, но с обещанных четырех дней прошли полгода — а прав так и нет.

В CSDD признают, что с такими ситуациями уже сталкивались — и ежегодно обнаруживают фальшивые права в центрах обслуживания клиентов или про помощи Госполиции.

"Наши водительские права признаны самыми безопасными в Европе. Подделать их дизайн крайне сложно. Однако иногда выявляются подделки предыдущих образцов", — отметил заместитель руководителя департамента коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Он добавил, что сотрудники CSDD и полиции могут сразу определить подделку. В среднем полиция выявляет около пяти таких случаев в месяц.

Поддельные права чаще всего обнаруживаются, когда иностранцы пытаются обменять их на латвийские. Большинство случаев связано с гражданами Польши, Чехии и Узбекистана.

За покупку поддельных документов предусмотрено наказание в виде реального лишения свободы на срок до одного года.