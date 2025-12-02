В Эстонии полицейский потерял работу из-за тик-тока

Он разместил в TikTok фотографии и видео, на которых демонстрировал свое телосложение или алкоголь на рабочем столе — несколько фотографий были сделаны во время дежурства.

Игорь — далеко не единственный, кто параллельно с работой использует социальные сети. Например, молодой помощник полиции также является активным пользователем TikTok, танцевал под музыку в форме прямо в полицейском участке.

Закон о государственной службе гласит, что должностные лица должны воздерживаться от любых действий в социальных сетях, которые наносят ущерб репутации службы или подрывают доверие к правительству, но что именно это означает и где проходит граница, каждый интерпретирует по-своему.

Когда журналисты попросили полицию прокомментировать записи Игоря в «TikTok», там подтвердили, что знают о ситуации: «Мы рассмотрим этот вопрос и поговорим с ним, когда он вернется на работу». Сейчас известно, что Игорь, проработавший на этой должности 33 года, уволился.

За все годы службы, когда Игорь работал в криминальной полиции, а затем в центре содержания под стражей, он утверждает, что на его работу не было никаких жалоб. «Тридцать три года, ни одной жалобы», — подчеркивает он. И он потерял работу из-за своих записей в «TikTok».

«Мне сказали, что я испортил репутацию полиции. Я спросил: как именно?» — с недоумением говорит он.

Игорь утверждает, что ему предложили добровольно уйти в отставку, а если он откажется, то этим займется внутренняя проверка. Поскольку Игорь уже получал полицейскую пенсию, он не видел смысла спорить со своим работодателем и выбрал первый вариант.

«Когда этот вопрос попал в поле нашего внимания, мы поговорили с сотрудником, объяснили ситуацию и договорились, что он встретится с специалистом по персоналу и представителем отдела внутреннего контроля, чтобы объяснить произошедшее», — прокомментировала полиция.

Как полиция регулирует поведение сотрудников в социальных сетях? «К полицейским предъявляются высокие требования как во время дежурства, так и в нерабочее время. Публикуя записи в социальных сетях, сотрудник должен помнить, что он представляет Управление полиции и пограничной охраны, поэтому важно выглядеть представительно и вести себя с достоинством в социальных сетях», — объясняют в полиции.

Но что значит вести себя достойно? «Я считаю, что если работодатель говорит: «Веди себя достойно», он должен объяснить, что именно он имеет в виду под достоинством и правильным поведением. Однако и здесь следует руководствоваться принципом разумности: работодатель может определить, что считается приемлемым, что является надлежащим поведением», — объясняет Владимир Логачов, ведущий юридический консультант Трудовой инспекции Эстонии.