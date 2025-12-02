Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Эстонии полицейский потерял работу из-за тик-тока

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 12:17

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Этим летом внимание общественности привлекли записи в TikTok 58-летнего полицейского Игоря из Эстонии, который работал в Таллиннском следственном изоляторе. Теперь известно, что эти записи дорого ему обошлись — мужчина потерял работу? gbitn Postimees.

Он разместил в TikTok фотографии и видео, на которых демонстрировал свое телосложение или алкоголь на рабочем столе — несколько фотографий были сделаны во время дежурства.

Игорь — далеко не единственный, кто параллельно с работой использует социальные сети. Например, молодой помощник полиции также является активным пользователем TikTok, танцевал под музыку в форме прямо в полицейском участке. 

Закон о государственной службе гласит, что должностные лица должны воздерживаться от любых действий в социальных сетях, которые наносят ущерб репутации службы или подрывают доверие к правительству, но что именно это означает и где проходит граница, каждый интерпретирует по-своему.

Когда журналисты попросили полицию прокомментировать записи Игоря в «TikTok», там подтвердили, что знают о ситуации: «Мы рассмотрим этот вопрос и поговорим с ним, когда он вернется на работу». Сейчас известно, что Игорь, проработавший на этой должности 33 года, уволился.

За все годы службы, когда Игорь работал в криминальной полиции, а затем в центре содержания под стражей, он утверждает, что на его работу не было никаких жалоб. «Тридцать три года, ни одной жалобы», — подчеркивает он. И он потерял работу из-за своих записей в «TikTok».

«Мне сказали, что я испортил репутацию полиции. Я спросил: как именно?» — с недоумением говорит он.

Игорь утверждает, что ему предложили добровольно уйти в отставку, а если он откажется, то этим займется внутренняя проверка. Поскольку Игорь уже получал полицейскую пенсию, он не видел смысла спорить со своим работодателем и выбрал первый вариант.

«Когда этот вопрос попал в поле нашего внимания, мы поговорили с сотрудником, объяснили ситуацию и договорились, что он встретится с специалистом по персоналу и представителем отдела внутреннего контроля, чтобы объяснить произошедшее», — прокомментировала полиция.

Как полиция регулирует поведение сотрудников в социальных сетях? «К полицейским предъявляются высокие требования как во время дежурства, так и в нерабочее время. Публикуя записи в социальных сетях, сотрудник должен помнить, что он представляет Управление полиции и пограничной охраны, поэтому важно выглядеть представительно и вести себя с достоинством в социальных сетях», — объясняют в полиции.

Но что значит вести себя достойно? «Я считаю, что если работодатель говорит: «Веди себя достойно», он должен объяснить, что именно он имеет в виду под достоинством и правильным поведением. Однако и здесь следует руководствоваться принципом разумности: работодатель может определить, что считается приемлемым, что является надлежащим поведением», — объясняет Владимир Логачов, ведущий юридический консультант Трудовой инспекции Эстонии.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

