Дроны можно было наблюдать над авиабазой Каруп, что привело к кратковременному закрытию воздушного пространства для гражданской авиации. О возможных появлениях дронов также сообщалось в Германии, Норвегии и Литве.

Этот последний случай в череде подозрительных появлений дронов над территорией Дании вызывает обеспокоенность по поводу уязвимости страны к воздушным атакам и опасения о вероятной причастности России.

По словам датских властей, события четверга могут квалифицироваться как «гибридная атака», но подчеркнули, что у них нет доказательств, указывающих на причастность Москвы.

По словам дежурного офицера Симона Скельсьера, инцидент произошел в пятницу около 20:15 по местному времени и длился несколько часов.

Он сообщил агентству AFP, что полиция пока не может определить происхождение дронов, так как они не были сбиты, и добавил, что правоохранительные органы сотрудничают с вооруженными силами Дании.

Кратковременное закрытие воздушного пространства над базой не повлияло на авиасообщение, поскольку в тот момент в этом районе не было запланированных коммерческих полётов.

Министерство обороны Дании подтвердило, что ночью беспилотники были замечены рядом с несколькими военными объектами, но не уточнило, какими именно. Ведомство заявило, что не будет давать дополнительных комментариев. Датские власти пока не выдвигают версий о том, кто может стоять за этой активностью.

На авиабазе Каруп работают около 3500 человек. Она является местом базирования всех вертолётов Вооружённых сил Дании, систем воздушного наблюдения и части командования обороны.

Вторжения произошли всего через несколько дней после того, как дроны были замечены над датскими аэропортами, некоторые из которых также имеют военную составляющую. Тогда воздушное пространство пришлось временно закрыть.

Возможные появления беспилотников в понедельник также временно приостановили работу аэропорта Осло в Норвегии.

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что проводит расследование после того, как в пятницу дроны были замечены над Шлезвиг-Гольштейном, регионом, граничащим с датской Ютландией, где находятся авиабаза Каруп и пострадавшие от недавних вторжений аэропорты.

Министр внутренних дел Александр Добриндт назвал высокой угрозу, исходящую от беспилотников, и сообщил, что Германия намерена обсудить проблему с европейскими партнёрами в следующем месяце.

Тем временем полиция Норвегии сообщила государственным СМИ, что расследует возможные появления дронов над авиабазой Орланд на западе страны, где размещены истребители F-35.

По данным государственных СМИ, активность дронов в пятницу также привела к задержкам рейсов в аэропорту Вильнюса в Литве, которая граничит с территорией России.

Существуют подозрения, что волна вторжений дронов в среду могла быть частью российской стратегии непрямой агрессии против стран НАТО, поддерживающих Украину в её войне с Россией. Однако пока эта версия не подтверждена официально.

Российское посольство в Копенгагене назвало предположение о своей причастности «абсурдными спекуляциями», а сами инциденты «срежиссированнойи провокацией».

Министр обороны Дании заявил, что «гибридная атака» была делом «профессионального исполнителя», но, по всей видимости, была осуществлена внутри страны.

Обвинения в применении гибридных методов выдвигаются в адрес России не в первый раз. Европа находится в состоянии повышенной готовности после российских вторжений в воздушное пространство нескольких стран НАТО.

На прошлой неделе Эстония и Польша запросили консультации с другими членами НАТО после того, как около 20 российских дронов пересекли польскую границу, а через несколько дней российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Румыния также сообщила о нарушении её воздушного пространства российским дроном.

Россия не стала комментировать инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии, но отвергла обвинения Эстонии и заявила, что нарушение границ Польши не было преднамеренным.

После инцидента в Копенгагене в понедельник, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что причастность России исключать нельзя.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения необоснованными.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, заявил: «Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Президент Владимир Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений».

Позже в тот же день Лавров добавил: «Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе — из членов Евросоюза или Североатлантического альянса».