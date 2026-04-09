Уже сегодня: на полгода закрывается часть Бауского шоссе

В целях повышения безопасности дорожного движения этот участок будет перестроен в двухполосную дорогу с двумя полосами движения в каждом направлении, а также будет обеспечена инфраструктура для уязвимых участников дорожного движения.

В период реконструкции участок будет закрыт для автомобильного движения с четверга, 9 апреля, до октября, при этом будет обеспечено движение общественного транспорта, доступ к жилым домам и предприятиям.

Закрытый участок будет объездным путем по региональным дорогам Рижская ГЭС-Пулкарне (P90) и Кекава-Скайсткалне, а также по Рижской объездной дороге. В ходе строительных работ водителям придется учитывать дополнительное время в пути, указывает LVC.

На участке также будет установлено освещение, а транспортные развязки Лапениеки-Кекава-Гуги и Кекава-Скайсткалне будут перестроены в кольцевые развязки. Все три автобусные остановки также будут перестроены, и будет организована система водоотведения. Планируется строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры по обеим сторонам проезжей части у основных объектов.

Для реализации предусмотренных в проекте решений в зоне разделения дорог будет произведена вырубка деревьев и кустарников. Разрешение на это получено от муниципалитета Кекавы.

Работы выполняет компания SIA "SC Grupa" по контрактной цене 2 789 340 евро, включая НДС. Проект будет реализован при софинансировании со стороны Европейского союза на 85%.

Строительный надзор осуществляет компания SIA "ACM Projekts", автором проекта является компания SIA "Projekts 3".