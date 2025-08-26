Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Уже: в сёлах из-за ограничений на продажу алкоголя страдают магазины, зато процветают «точки» (3)

© Lsm.lv 26 августа, 2025 12:38

Новости Латвии 3 комментариев

Из-за новых ограничений на продажу алкоголя, вступивших в силу с 1 августа, в деревнях люди стали реже приходить в магазин, покупая при этом больше алкоголя. Это означает, что магазины пустуют большую часть дня. Популярность набирают и так называемые «точки», где алкоголь можно купить нелегально. Это подтверждают руководители, продавцы и покупатели сельских магазинов, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Жизненный ритм с 1 августа изменился не у одного человека, это подтверждает первый встреченный покупатель с купленной бутылкой пива в руке — ровно после 10:00 в одном из маленьких магазинчиков в Латгалии. «Мой жизненный график нарушен, всегда ходил в магазин в 8:00, а теперь нужно идти в 10:00. Решение правительства не оправдалось, те, кто пил, те и будут продолжать пить. Молодёжь тоже найдёт того, кто им купит алкоголь», — сказал встреченный покупатель.

У сельских магазинов график работы отличается от городских и крупных торговых сетей, которые в основном работают с 8:00 до 22:00. Есть места, где магазины закрываются уже в 20:00 или даже 19:00 — в основном это маленькие деревенские магазины, и сейчас они уже подумывают о сокращении своего рабочего времени, поскольку уменьшилось число покупателей в определённые часы из-за изменений в законе об обороте алкоголя.

«Сейчас такое ощущение, что до 10:00 в магазин больше не нужно приходить, потому что нет людей. И утром людей в магазине меньше, и вечером. Если люди покупают алкоголь, то делают это до 20:00, в нашем случае — до 19:00, потому что так мы работаем. Но люди уже сейчас покупают по-другому: если раньше это были три бутылки вечером, то теперь уже пять, чтобы хватило и на утро, а, если не хватает, они идут на точки», — сказал работник одного маленького сельского магазина.

Журналисты поговорили с работниками маленьких сельских магазинов в разных местах Латгалии, и скепсис по поводу новых ограничений ощущался везде, как и опасения по поводу увеличения оборота нелегального алкоголя: «Наше правительство не думает о том, что принятие этого решения ни на что не влияет, человек, если хочет выпить, то он выпьет утром или вечером. Я сама видела, что люди покупают алкоголь на точках. Почему правительство не защищает нас, маленькие магазины, где законы, где наши доходы для государства теряются?»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:25 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Литва: ужас-ужас-ужас, Грузия атакует!
Sfera.lv 6 часов назад
Тюремный режим: никакого Интернета, ограничат игровые консоли, ужесточат проверку посетителей
Bitnews.lv 7 часов назад
Торф тоже утонул. Просят ввести ЧС
Bitnews.lv 7 часов назад
Президент Карис: Эстонии нужна «стена из дронов» и многоуровневая ПВО
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: крестьяне не могут свести концы с концами…
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: иностранцам не рады, и деньги их не нужны
Sfera.lv 13 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три (3)

Важно 21:49

Важно 3 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы (3)

Важно 21:48

Важно 3 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России (3)

Мир 21:47

Мир 3 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете (3)

Важно 21:47

Важно 3 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию? (3)

Важно 21:09

Важно 3 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID) (3)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 3 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО) (3)

Важно 20:54

Важно 3 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать