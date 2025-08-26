Жизненный ритм с 1 августа изменился не у одного человека, это подтверждает первый встреченный покупатель с купленной бутылкой пива в руке — ровно после 10:00 в одном из маленьких магазинчиков в Латгалии. «Мой жизненный график нарушен, всегда ходил в магазин в 8:00, а теперь нужно идти в 10:00. Решение правительства не оправдалось, те, кто пил, те и будут продолжать пить. Молодёжь тоже найдёт того, кто им купит алкоголь», — сказал встреченный покупатель.

У сельских магазинов график работы отличается от городских и крупных торговых сетей, которые в основном работают с 8:00 до 22:00. Есть места, где магазины закрываются уже в 20:00 или даже 19:00 — в основном это маленькие деревенские магазины, и сейчас они уже подумывают о сокращении своего рабочего времени, поскольку уменьшилось число покупателей в определённые часы из-за изменений в законе об обороте алкоголя.

«Сейчас такое ощущение, что до 10:00 в магазин больше не нужно приходить, потому что нет людей. И утром людей в магазине меньше, и вечером. Если люди покупают алкоголь, то делают это до 20:00, в нашем случае — до 19:00, потому что так мы работаем. Но люди уже сейчас покупают по-другому: если раньше это были три бутылки вечером, то теперь уже пять, чтобы хватило и на утро, а, если не хватает, они идут на точки», — сказал работник одного маленького сельского магазина.

Журналисты поговорили с работниками маленьких сельских магазинов в разных местах Латгалии, и скепсис по поводу новых ограничений ощущался везде, как и опасения по поводу увеличения оборота нелегального алкоголя: «Наше правительство не думает о том, что принятие этого решения ни на что не влияет, человек, если хочет выпить, то он выпьет утром или вечером. Я сама видела, что люди покупают алкоголь на точках. Почему правительство не защищает нас, маленькие магазины, где законы, где наши доходы для государства теряются?»