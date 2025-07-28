Согласно исследованию, опубликованному 16 июля на препринт-сервере arXiv, группа ученых предполагает, что 3I/ATLAS может представлять собой технологический артефакт инопланетного происхождения, представляющий потенциальную угрозу для человечества.

Объект был впервые зафиксирован 1 июля. Он движется к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч (130 000 миль/ч), а его диаметр, по предварительным оценкам, может достигать 24 километров, что превышает размеры Манхэттена.

Изначально 3I/ATLAS классифицировали как межзвездную комету, однако группа исследователей выдвинула версию, что это может быть замаскированный разведывательный аппарат внеземного происхождения. Среди авторов исследования — астрофизик Гарвардского университета Ави Лоеб, известный своими теориями о возможном инопланетном происхождении объекта Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году.

Совместно с учеными Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом из лондонской организации Initiative for Interstellar Studies, Лоеб проанализировал траекторию и скорость 3I/ATLAS, отметив его нетипичное поведение по сравнению с другими межзвездными объектами. По мнению исследователей, необычная орбита и высокая скорость могут указывать на искусственное происхождение объекта и даже на его разведывательную миссию.

Согласно гипотезе, 3I/ATLAS пройдет рядом с Юпитером, Марсом и Венерой, что теоретически открывает возможности для высадки автоматических устройств-шпионов. В ноябре объект достигнет перигелия — точки максимального сближения с Солнцем — и станет невидимым с Земли. Авторы исследования считают, что это может быть не случайным совпадением, а частью стратегии скрытного проникновения в Солнечную систему.

«Это может быть попытка запустить устройства на Землю из позиции, откуда их сложно засечь», — написал Лоеб в своем блоге.

Хотя ученые подчеркивают, что вероятность атаки остается крайне низкой, они не исключают, что в теории могут понадобиться меры защиты. В то же время авторы признают, что с наибольшей вероятностью 3I/ATLAS — это всё же естественный космический объект, но его аномальные характеристики требуют внимательного изучения.

Однако не все представители научного сообщества разделяют такие выводы. Астроном Саманта Лоулер из Университета Реджайны (Канада) уверена, что все доступные данные указывают на природное происхождение 3I/ATLAS.

«Это такая же комета, как и миллиарды других, которые покидают свои звездные системы. Предположение об инопланетянах — это просто научная фантастика», — отметила она.

Крис Линтотт, астроном из Оксфорда, принимавший участие в анализе происхождения объекта, также резко раскритиковал сенсационные заявления, назвав идею об инопланетном корабле «абсурдной» и «оскорбляющей труд ученых».

Интересно, что болгарская ясновидящая Ванга предсказывала, что в 2025 году человечество вступит в контакт с внеземной цивилизацией. По ее словам, это произойдет во время крупного спортивного события, которое будет транслироваться по всему миру.

(От себя добавим, что в латвийских соцсетях уже разгорелись споры: если объект и впрямь окажется инопланетным кораблём, то будут ли пускать на его борт по предъявлению этого документа:

По идее, вроде, должны. Если там, на борту владеют английским).