Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Июля Завтра: Cecilija, Cilda
Доступность

Уж не инопланетный ли крейсер? К Земле приближается загадочный объект диаметром 24 км: ученые спорят — что это? (3)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 20:08

Важно 3 комментариев

Ученые не исключают, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в пределы Солнечной системы, может быть инопланетным космическим аппаратом с враждебными намерениями. Предполагается, что возможная атака на Землю может состояться уже в ноябре. Несмотря на то, что большинство специалистов склоняются к версии о природном происхождении объекта, новая научная работа вызвала оживленные споры. Об этом сообщает New York Post.

Согласно исследованию, опубликованному 16 июля на препринт-сервере arXiv, группа ученых предполагает, что 3I/ATLAS может представлять собой технологический артефакт инопланетного происхождения, представляющий потенциальную угрозу для человечества.

Объект был впервые зафиксирован 1 июля. Он движется к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч (130 000 миль/ч), а его диаметр, по предварительным оценкам, может достигать 24 километров, что превышает размеры Манхэттена.

Изначально 3I/ATLAS классифицировали как межзвездную комету, однако группа исследователей выдвинула версию, что это может быть замаскированный разведывательный аппарат внеземного происхождения. Среди авторов исследования — астрофизик Гарвардского университета Ави Лоеб, известный своими теориями о возможном инопланетном происхождении объекта Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году.

Совместно с учеными Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом из лондонской организации Initiative for Interstellar Studies, Лоеб проанализировал траекторию и скорость 3I/ATLAS, отметив его нетипичное поведение по сравнению с другими межзвездными объектами. По мнению исследователей, необычная орбита и высокая скорость могут указывать на искусственное происхождение объекта и даже на его разведывательную миссию.

Согласно гипотезе, 3I/ATLAS пройдет рядом с Юпитером, Марсом и Венерой, что теоретически открывает возможности для высадки автоматических устройств-шпионов. В ноябре объект достигнет перигелия — точки максимального сближения с Солнцем — и станет невидимым с Земли. Авторы исследования считают, что это может быть не случайным совпадением, а частью стратегии скрытного проникновения в Солнечную систему.

«Это может быть попытка запустить устройства на Землю из позиции, откуда их сложно засечь», — написал Лоеб в своем блоге.

Хотя ученые подчеркивают, что вероятность атаки остается крайне низкой, они не исключают, что в теории могут понадобиться меры защиты. В то же время авторы признают, что с наибольшей вероятностью 3I/ATLAS — это всё же естественный космический объект, но его аномальные характеристики требуют внимательного изучения.

Однако не все представители научного сообщества разделяют такие выводы. Астроном Саманта Лоулер из Университета Реджайны (Канада) уверена, что все доступные данные указывают на природное происхождение 3I/ATLAS.

«Это такая же комета, как и миллиарды других, которые покидают свои звездные системы. Предположение об инопланетянах — это просто научная фантастика», — отметила она.

Крис Линтотт, астроном из Оксфорда, принимавший участие в анализе происхождения объекта, также резко раскритиковал сенсационные заявления, назвав идею об инопланетном корабле «абсурдной» и «оскорбляющей труд ученых».

Интересно, что болгарская ясновидящая Ванга предсказывала, что в 2025 году человечество вступит в контакт с внеземной цивилизацией. По ее словам, это произойдет во время крупного спортивного события, которое будет транслироваться по всему миру.

(От себя добавим, что в латвийских соцсетях уже разгорелись споры: если объект и впрямь окажется инопланетным кораблём, то  будут ли пускать на его борт по предъявлению этого документа: 

По идее, вроде, должны. Если там, на борту владеют английским). 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:45 28.07.2025
Погода: самая тёплая ночь в году
Sfera.lv 56 минут назад
Четырем чешским коммунистам запретили проезд через Латвию
Bitnews.lv 2 часа назад
Сэм Альтман: личные разговоры с ChatGPT могут быть раскрыты
Bitnews.lv 2 часа назад
«Не дадим умереть с голоду, но и просто так не подарим»: Адвокат о пособиях российским пенсионерам
Bitnews.lv 3 часа назад
Молодежь рвется в социальные науки
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге впервые строят новую школу
Bitnews.lv 4 часа назад
Когда-то новорожденными можно было заполнить эстраду в Межапарке
Bitnews.lv 5 часов назад
Норвегия: крестьянам заплатят за туристов
Sfera.lv 8 часов назад

Atkrievisko Lietuvu? Зачем латыши скупают квартиры в самом русском городе Литвы (3)

Важно 20:39

Важно 3 комментариев

В последние годы цены на жилье в литовском городе Висагинас растут как сумасшедшие, цитирует литовская газета Lietuvos Rytas мэра города Эрланда Галагужаса.

В последние годы цены на жилье в литовском городе Висагинас растут как сумасшедшие, цитирует литовская газета Lietuvos Rytas мэра города Эрланда Галагужаса.

Читать
Загрузка

«Наш дуэт с Настей мы поставили на паузу»: Потап о войне, творчестве и личном (3)

Важно 20:30

Важно 3 комментариев

В минувшие выходные в концертном зале «Дзинтари» отгремел фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву-2025», который традиционно собирает множество звезд – и в зале, и на сцене. Очень красивое, стильное шоу хорошенько взбодрило народ. Были молодые артисты – настоящие открытия, будущие звезды, были и хорошо знакомые публике. Среди них – Потап и Настя. Но почему-то по отдельности. Press.lv попросил разъяснений из первых рук – у Потапа («в миру» Алексей Потапенко).

В минувшие выходные в концертном зале «Дзинтари» отгремел фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву-2025», который традиционно собирает множество звезд – и в зале, и на сцене. Очень красивое, стильное шоу хорошенько взбодрило народ. Были молодые артисты – настоящие открытия, будущие звезды, были и хорошо знакомые публике. Среди них – Потап и Настя. Но почему-то по отдельности. Press.lv попросил разъяснений из первых рук – у Потапа («в миру» Алексей Потапенко).

Читать

«Трамп съел Европу на завтрак»: соглашение США-ЕС по тарифам чётко показало, кто тут хозяин (3)

Важно 20:26

Важно 3 комментариев

Если отвлечься от бравурных речей немецких политиков и брюссельских чиновников, то договоренности о прекращении торгового конфликта Евросоюза и США, которых достигли на переговорах в Шотландии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп, иначе как стратегическим поражением Евросоюза не назвать. Даже предельно лояльная Deutsche Welle назвала реакцию на них в Европе «неоднозначно», и это еще мягко сказано. 

Если отвлечься от бравурных речей немецких политиков и брюссельских чиновников, то договоренности о прекращении торгового конфликта Евросоюза и США, которых достигли на переговорах в Шотландии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп, иначе как стратегическим поражением Евросоюза не назвать. Даже предельно лояльная Deutsche Welle назвала реакцию на них в Европе «неоднозначно», и это еще мягко сказано. 

Читать

Хрущева: Трамп с удовольствием посмотрит, как горит Кремль (3)

Мир 20:07

Мир 3 комментариев

Американский политолог Нина Хрущева рассказала DW, что стоит за изменившейся риторикой Трампа в отношении Кремля, что общего у президента США с Путиным, и в чем ошибка Украины и европейских лидеров.

Американский политолог Нина Хрущева рассказала DW, что стоит за изменившейся риторикой Трампа в отношении Кремля, что общего у президента США с Путиным, и в чем ошибка Украины и европейских лидеров.

Читать

Синоптики обещают нам первую тропическую ночь в этом сезоне (3)

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 3 комментариев

Ночь с понедельника на вторник, хотя местами и пройдёт кратковременный дождь, станет одной из самых тёплых ночей в Латвии в 2025 году, прогнозируют синоптики.

Ночь с понедельника на вторник, хотя местами и пройдёт кратковременный дождь, станет одной из самых тёплых ночей в Латвии в 2025 году, прогнозируют синоптики.

Читать

Банковские аналитики: негативное влияние тарифов США на экономику Латвии может быть относительно невелико (3)

Важно 19:55

Важно 3 комментариев

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Читать