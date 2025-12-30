Ушли в минус на миллиард евро: итоги деятельности правительства за год

В конце ноября прошлого года в консолидированном совокупном госбюджете был профицит в размере 69,5 млн евро.

В ноябре продолжил увеличиваться дефицит основного госбюджета - за 11 месяцев этого года он составил 1,7 млрд евро, а в специальном госбюджете, бюджете самоуправлений и бюджете прочих производных публичных лиц образовался профицит в размере 473,6 млн евро, 84,3 млн евро и 98,2 млн евро соответственно.

Минфин отмечает, что с завершением сделок и оплатой счетов в декабре расходы бюджета вырастут, а дефицит общего бюджета увеличится. При реализации всех запланированных инвестиций дефицит бюджета общего правительства в этом году может составить 2,9% ВВП.

Расходы совокупного бюджета за 11 месяцев уходящего года выросли на 1,4 млрд евро (8,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в общей сложности почти 16,978 млрд евро.

Рост расходов общего бюджета Минфин объясняет стремительным увеличением расходов государственного основного бюджета на реализацию проектов фондов Европейского союза (ЕС) и Фонда оздоровления. Они возросли на 636,6 млн евро по сравнению с 11 месяцами прошлого года и составили в совокупности 1,2 млрд евро. Кроме того, повысились расходы основного бюджета на оборонное ведомство - на 222,8 млн евро, до 1,3 млрд евро. Как и год назад, 200 млн евро были направлены на противовоздушную оборону. Однако увеличились расходы министерства на закупку специальных военных транспортных средств для нужд Национальных вооруженных сил (НВС), а также на управление и строительство оборонного имущества, включая расходы на полигон в Селии. Также выросли расходы на заработную плату личного состава НВС и на международные операции в связи с увеличением числа военнослужащих.

Минфин отмечает, что в этом году на строительство государственной восточной границы было израсходовано 101,1 млн евро, при этом основное внимание уделялось инвестициям в техническую инфраструктуру. В прошлом году большая часть средств была направлена на строительство пограничной полосы. С 2021 года на строительство и оснащение пограничного забора было выделено 394,4 млн евро, и работы планируется продолжить в последующие годы.

В этом году на завершение строительства Лиепайской тюрьмы из государственного бюджета направлено почти 40 млн евро; всего с 2023 года на проект потрачено 125,9 млн евро. В новой тюрьме предусмотрено место для 1200 заключенных, что составляет примерно треть от общего числа заключенных.

В строительных работах широко использованы материалы латвийских производителей, а в Лиепае при этом значительно улучшена инфраструктура: обновлены дороги и построены новые инженерные коммуникации. Ожидается, что тюрьма начнет работу в марте 2026 года.

Кроме того, продолжается программа госбюджета по поддержке жителей Украины, в ходе которой выделенное за 11 месяцев этого года финансирование составило 50,3 млн евро. С 2022 года на поддержку украинского населения из госбюджета было направлено в общей сложности 252,9 млн евро.

На проекты Фонда оздоровления в основной госбюджет за 11 месяцев направлено 710,6 млн евро, что на 444,8 млн евро больше, чем за аналогичный период годом ранее. Существенную часть расходов составили вложения государственного основного бюджета в проекты по синхронизации системы передачи электроэнергии, модернизации железнодорожной электрифицированной сети, повышению энергоэффективности многоквартирных домов и предпринимательства, а также займы застройщикам недвижимости на строительство жилья с низкой арендной платой и инвестиции в улучшение региональных дорог. Темп инвестиций фондов ЕС по политике сплочения также вырос - выделено 513 млн евро, что на 183,3 млн евро больше, чем годом ранее.

В ходе активной реализации проектов фондов ЕС и Фонда оздоровления самоуправления также на 174,5 млн евро (46,7%) увеличили инвестиции в капиталовложения - до 547,8 млн евро, отмечает Минфин. В том числе капитальные расходы на реализацию проектов фондов ЕС составили 258,1 млн евро, что на 187,1 млн евро больше, чем годом ранее. В Риге расходы на проекты фондов ЕС за 11 месяцев этого года составили 82,6 млн евро, увеличившись на 75,5 млн евро, в том числе инвестиции в строительство ул. Яня Чакстес гатве и строительство узлов мобильности на железнодорожных станциях на территории Риги. В других крупнейших самоуправлениях также наблюдался рост расходов на проекты фондов ЕС, в том числе на создание территорий индустриальных парков в регионах - Даугавпилсе, Валмиере и Елгаве.

Платежи социального характера из государственного специального бюджета за 11 месяцев составили 4,2 млрд евро, что на 317,7 млн евро (8,1%) больше, чем годом ранее. Расходы на пенсии по старости достигли 3 млрд евро, увеличившись на 262,2 млн евро (9,5%). С 1 октября были проиндексированы все пенсии (по старости, инвалидности, выслуге лет и в случае потери кормильца), не превышающие 1488 евро, тогда как год назад пересматривались пенсии до 683 евро. По данным Государственного агентства социального страхования за девять месяцев, средняя выплаченная пенсия с доплатой составила 605 евро, увеличившись на 11,9% по сравнению с прошлым годом, чему способствовало и повышение необлагаемого минимума с 1 января. Минфин отмечает, что после индексации в ноябре средняя пенсия достигла 651 евро. Число получателей пенсий по старости за девять месяцев превысило 426 000 человек, показав небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом.

Расходы на пособие по безработице за 11 месяцев этого года в размере 174,2 млн евро были на 4,1 млн евро (2,4%) больше, чем годом ранее, что объясняется ростом среднего размера пособия, тогда как с ростом экономической активности число получателей пособия за девять месяцев этого года сократилось на 4,1%. Расходы на пособия по болезни за 11 месяцев этого года были на 14,2 млн евро (4,1%) больше, чем годом ранее. Это было обусловлено ростом среднего размера пособия по болезни за три квартала этого года на 10,2%, тогда как число получателей сократилось на 2,2% по сравнению с девятью месяцами прошлого года, сообщает Минфин.

Доходы совокупного бюджета за 11 месяцев составили 15,9 млрд евро, что на 270,1 млн евро (1,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доходы от иностранной финансовой помощи составили 1,3 млрд евро, снизившись на 415 млн евро (-23,9%). Вслед за инвестиционным прогрессом во второй половине года ожидается постепенный рост доходов госбюджета от промежуточных и авансовых платежей Европейской комиссии в рамках реализации инвестиций из фондов ЕС и Фонда оздоровления.

Минфин поясняет, что наибольшие доходы бюджета составляют налоговые поступления, которые, включая остаток на едином налоговом счете, за 11 месяцев этого года собраны в объеме на 746,4 млн евро (6,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляют 13 млрд евро. На объем налоговых поступлений за рабочую силу продолжает влиять проведенная в прошлом году налоговая реформа - как перераспределение одного процентного пункта взносов государственного социального страхования (ГСС) со второго пенсионного уровня на первый, так и увеличение льгот по подоходному налогу с населения (ПНН) и другие меры, компенсируемые ростом фонда оплаты труда. По данным Службы государственных доходов (СГД), фонд оплаты труда в декабре прошлого года и за десять месяцев этого года вырос на 6,1%, на что повлияло как повышение минимальной зарплаты с 700 до 740 евро с 1 января этого года, так и принятые правительством решения о повышении вознаграждения отдельным категориям в публичном секторе. Таким образом, выручка от взносов ГСС в размере 4,4 млрд евро за 11 месяцев этого года увеличилась на 379,9 млн евро, или на 9,4%, тогда как доходы от ПНН были немного ниже уровня прошлого года и составили 2,5 млрд евро.

Доходы потребительских налогов за 11 месяцев этого года продолжили тенденцию роста, сообщает Госказна. Поступления НДС составили 3,7 млрд евро, увеличившись на 203,5 млн евро (5,8%) по сравнению с прошлым годом, что в основном связано с высокими взносами торгового сектора и отдельных отраслей услуг, включая транспорт и телекоммуникации. В последние месяцы года также вырос налог, уплаченный сектором госуправления и обороны. Поступления акцизов достигли 1,1 млрд евро, увеличившись на 46,9 млн евро (4,3%), в основном за счет роста поступлений от нефтепродуктов и табачных изделий, что связано с повышением ставок акцизного налога с 1 января.

Неналоговые доходы совокупного бюджета за 11 месяцев этого года составили 1,1 млрд евро, что на 93,3 млн евро (8%) меньше, чем годом ранее. Основное снижение связано с уменьшением дивидендных поступлений в основной бюджет на 35,4 млн евро. Минфин отмечает, что в целом за год поступления от дивидендов также ожидаются ниже прошлогодних, в основном из-за меньших взносов АО "Latvijas valsts meži" и АО "Latvenergo". Кроме того, в отличие от прошлого года, когда банки заплатили в виде пошлины 73,1 млн евро на поддержку получателей ипотечных кредитов, в этом году такой платеж не применяется.